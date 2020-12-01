Очередной успех Продовольственного фонда

Качество гарантировано

Рекордный урожай медалей собрал Продовольственный фонд Чувашской Республики по итогам Международного конкурса качества пищевой продукции «ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА-2020». Все 7 видов круп заслужили высокую оценку экспертов. Предприятие удостоено 4 золотых и 3 серебряных медалей.

Надо отметить, что уже не первый год конкурс качества проводит ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем имени В.М. Горбатова» РАН при поддержке комитета по аграрной и продовольственной политике Совета Федерации Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства. В этом году заявки поступили от 145 предприятий пищевой отрасли России и Казахстана.

Грандиозный успех наших производителей можно было предугадать. Ведь работники предприятия вкладывают всю душу, чтобы продукция была качественной, сохраняла при обработке все полезные для организма компоненты и в лучшем виде дошла до потребителя. Как говорят на предприятии, нынешний конкурс стал особенным — все представленные образцы были зашифрованы и прошли оценку профессиональных дегустаторов девяти ведущих отраслевых научно-исследовательских институтов.

Также специалистами проведена оценка маркировки образцов участников. По решению дегустационных комиссий образцы-претенденты на победу были переданы на лабораторные исследования. Причем испытания проводились в пяти аккредитованных исследовательских центрах. Как отметил генеральный директор предприятия Александр Богданов, в очередной раз Продовольственный фонд доказал, что для него обеспечение населения качественной и безопасной продукцией по доступным ценам является первостепенной задачей.

Фото Продовольственного фонда Чувашской Республики

Продукция чувашских производителей вновь в числе лидеров.