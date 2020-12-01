Ирония судьбы по-чебоксарски и учителя из Америки. История республики на страницах «СЧ»

20 лет назад

5 декабря 2000 года

В Россию на два года прибыли 80 добровольцев Корпуса мира преподавать английский язык, вести курсы по бизнесу и экологии. Девять из них приехали в Чувашию. Еще трое работают здесь уже второй год. Каково им живется в нашей республике?

«…С первой минуты встречи не переставала улыбаться министр образования ЧР Галина Чернова, принимавшая у себя в кабинете новобранцев из Америки. Еще бы — прибыла целая команда помощников. Особое удовлетворение выразила Галина Петровна в связи с тем, что двое американцев согласились поработать в настоящей глубинке — в Канаше и Алатыре. <…>

Дневная нагрузка у чебоксарских американцев — выше головы. Весь распорядок дня — дорога, работа, сон. Еще занимают время магазины, базары, о чем они говорят вздыхая, потому что на родине питались в основном в кафе и ресторанах. Но здесь так не живут, и добровольцы уже свыклись с домашней кухней, научились сами готовить.

В семье, где есть дети-школьники, живет только Джулия. Так она сама захотела. Остальные в квартирах, которые для них снимают принимающие организации. Волонтеры получают стипендию от Корпуса мира. Точную сумму не назвали, но на питание хватает. Хотя американцам, привыкшим включать в ежедневный рацион фрукты, овощи, соки и обязательно мясо, приходится на чем-то экономить. Хэзер вспомнила, как прошлой зимой даже голодала несколько раз (ну оставалась мелочь на хлеб и чай). У Джулии, само собой, подобных проблем быть не могло, так как живет в семье. Но она очень чувствует отсутствие личного авто — ведь всю жизнь провела за рулем. Хотя и говорит, что у нас автобусы и троллейбусы ходят хорошо.

Что еще удивляло и поражало американцев в Чувашии, так это, к примеру, что пол в квартире берутся мыть руками, даже не шваброй. То, что в продуктовых магазинах нет самообслуживания, из-за чего особенно тяжело было объясняться на русском в первое время. <…> Вообще же американцы могут часами говорить о радушии и гостеприимстве, которые им оказывают.

Т. Александрова».

На снимке: Стюарт и Хэзер только что получили письма с родины. Радуются приветам и что у близких тоже все о’кей.

Фото О. Мальцева.

7 декабря 2000 года

На улице Ашмарина в Чебоксарах открыли памятный знак, посвященный чувашскому ученому, создателю 17-томного словаря чувашского языка.

«Заслуженный художник Чувашии Федор Мадуров изобразил ученого, шагающего по «своей» улице. Работа выполнена из прочного материала бетономакса и окрашена в серебряный цвет.

В. Алексин».

Фото О. Мальцева

60 лет назад

30 ноября 1960 года

Около села Атрати Алатырского района на снегу заметили медвежьи следы. Охотник Д. Миронов пошел в лес, чтобы выследить берлогу, медведь выскочил из-за куста и убежал.

«Преследовать зверя вышли четверо охотников: Д. Миронов, М. Миронов, Е. Тулаев и я. Обнаружили лежанку, окружили ее. И вдруг из-под поваленного дерева, раздувая снежное облако, выбросился косолапый. Несколько выстрелов. Раненный пулями зверь бросился в чащу леса. Четыре дня продолжалась погоня.

Наконец, вторая встреча. Снова бьем по зверю. Медведь с ревом набросился на меня, я успел сунуть в его пасть ствол, но ружье было не заряжено… К счастью, беда миновала.

Во время третьей встречи зверь напал на Д. Миронова, прокусил руку. Но и на этот раз хищнику удалось уйти. И лишь на десятый день он был добит. Медведь весил 270 килограммов.

А. Веремей, егерь Алатырского егерского участка № 8».

25 лет назад

8 декабря 1995 года

В Чебоксарах с приближением Нового года разыгрался сюжет, напоминающий «Иронию судьбы».

«Мужчина возвращался вечером домой, предварительно отметив с друзьями небольшое событие. Без приключений добрался до своей девятиэтажки, поднялся на пятый этаж, открыл ключом квартиру, вошел и замер, увидев мужчину с женщиной в ситуации, когда третий явно лишний. Пришелец присмотрелся — нет, не жена. Тут он сообразил, что не туда попал, поэтому не стал устраивать скандал и вежливо удалился.

Зато хозяева квартиры не на шутку переполошились. Позвонили в милицию — не иначе как вор приходил. Патруль отделения милиции Калининского РОВД выехал сразу и задержал на улице мужчину, который не успел далеко уйти. Впрочем, идти ему и впрямь было недалеко — установили, что проживает он по соседству, тоже в девятиэтажном доме на пятом этаже. И замок в двери его собственной квартиры точно такой же, поэтому и ключ сразу подошел. В общем, спутал гражданин — с кем не бывает».