Улица Карла Маркса, начало. Чебоксары, 1955 год

Фото Конона Белкова

Вот мы и добрались до начала улицы Карла Маркса. Правда, сегодня только силуэты домов на горизонте имеют отношение к этой улице, а то, что ближе, стало (по мере удаления) акваторией залива, нынешней Красной площадью и бульваром Купца Ефремова.

1 Мая 1955 года — флаги и лозунги на зданиях, праздничная демонстрация (тогда она проходила на этом месте) только что закончилась, уже пошли рейсовые автобусы, но народ продолжает гулять по центральной городской улице. Так же гуляли здесь горожане и 1 Мая 1979 года, когда демонстрации проходили уже на площади Ленина. И улица выглядела так же, разве что исчезли дорожные знаки, запрещающие езду на телегах.

А неделю спустя сюда приехала стенобитная машина (подъемный кран с конусообразной железякой), за ней вторая, и началось… В правой части фотографии видны обувной магазин, затем два дощатых павильона — галантерейный и цветочный (в будущем «Природа»), далее аптека и гостиница «Волга». К сентябрю 1979 года все они (кроме гостиницы) тоже исчезли, а между павильонами поднялась так называемая подпорная стенка.

Вы представляете кафе «Терраса» на обновленной Красной площади? А теперь представьте, что стоит оно на месте этих павильонов (на уровне их крыш), занимая всю ширину улицы. Дома на левой стороне (до ресторана «Волга») простояли еще полгода, затем их также сменила бетонная стенка. Но пока части стены не соединялись, и улица Карла Маркса продолжала работать, правда, после заполнения водохранилища движение в основном шло уже по Московскому мосту.

В январе 1982 года ресторан, в сентябре гостиница исчезают, и стенка становится сплошной, как бы разделяя город и будущий залив. Наверху, там, где «город», начались работы по благоустройству, и в 1984 году, к 515-летию города, на месте бывшей Театральной площади появилась новая со старым названием — Красная. А вот внизу, где залив, все происходило не так быстро. Трудно сейчас представить, но там, где на фотографии разворачивается автобус, почти шестнадцать лет квакали лягушки, и только в 1997 году с постройкой дороги, соединяющей центр и набережную, все начало меняться в лучшую сторону.

Теперь объектив разворачивается на 180 градусов, и перед нами центральная трибуна в праздничном убранстве. «Главным входом в сад имени Крупской будет служить трибуна, которую предполагают поставить лицом прямо против улицы Карла Маркса», — писала газета «Красная Чувашия» в мае 1935 года. Трибуна простояла здесь до 1958 года — все митинги, демонстрации, парады в честь того или иного события проходили здесь.

Деревянная, она не раз реконструировалась, но в целом сохраняла свой первоначальный вид. Менялись портреты вождей партии и правительства, менялось (в сторону увеличения) количество флагов союзных республик, но изображение ордена Ленина, которым республика была награждена в июне 1935 года, всегда было в центре.

За трибуной городской парк, до 1950 года именуемый садом имени Крупской. В 1980 году деревья в парке спилили, затем экскаваторами вырыли котлован глубиной метра два, и многовековой «культурный слой» бывшей Базарной площади был вывезен неизвестно куда. Образовавшаяся низина в конце года заполнилась водой, весной 1981-го здесь уже ловили рыбу.

Речка Чебоксарка никуда не делась, но русло ее постоянно менялось, образовались протоки, по берегам которых появлялись и росли деревья, в камышах летом гнездились утки и, конечно же, квакали лягушки. В общем, болотистая местность в центре города со своим микроклиматом, а когда в 1996 году начали строить дамбу, деревья на этой местности по высоте были уже сопоставимы с теми, которые растут в парке на фотографии…

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова