В Чебоксарах предлагают изменить схемы движения нескольких троллейбусных маршрутов

Всего изменений пять. Их представил на еженедельной городской планерке начальник отдела транспорта администрации города Дмитрий Букин. Наиболее масштабное — объединение троллейбусных маршрутов № 5 и № 11. Протяженность движения увеличится, а участок по проспекту Ленина до улицы Гагарина планируется исключить. Пассажиры объединенного маршрута не будут проезжать железнодорожный вокзал, но интервал движения останется прежним.

Еще одно изменение коснется маршрута № 14, который будет заезжать еще и в микрорайон «Солнечный». На маршруте планируется использовать 14 троллейбусов с удлиненным автономным ходом.

Двадцатый троллейбус перестанет проезжать мимо Чапаевского поселка — маршрут «двадцатки» в ЮЗР планируется продлить. А в Новом городе троллейбус будет двигаться против часовой стрелки.

Шестой и восьмой маршруты также предлагается объединить, исключив движение по проспекту Ивана Яковлева и улице Ашмарина.

А троллейбус № 3 в северо-западном районе может перестать проезжать по улице Мичмана Павлова, так как он является кольцевым на обеих конечных остановках.

Глава администрации города Алексей Ладыков сообщил, что маршруты будут корректироваться только после тщательного обследования экспертов и учета мнений горожан. Он поручил до конца недели вынести предложения на голосование на портале «Открытый город» и рассмотреть их на комиссии по вопросам развития транспортной сети.

С более подробной информацией о предлагаемых изменениях, а также со схемами маршрутов можно ознакомиться на сайте администрации города Чебоксары.

КСТАТИ

С нового года в Чебоксарах могут увеличиться цены на проезд в общественном транспорте. По данным Чебоксарского троллейбусного управления, в связи с пандемией коронавируса на треть снизился пассажиропоток. Еще в конце первого полугодия стоял вопрос о банкротстве предприятия, но из этой ситуации удалось выйти благодаря банковскому кредиту и субсидии из муниципального бюджета. Прогнозируемый убыток предприятия — 183 млн рублей. Поэтому директор учреждения Андрей Васильев предложил на городской планерке увеличить стоимость проезда по безналичной оплате (ЕТК и другие способы) на 2 рубля — с 20 до 22, по наличной — на 4 рубля — с 22 до 26 рублей. Также предлагается изменить стоимость общего проездного билета на 150 рублей — с 900 до 1050 и проездного для студентов и учащихся на 100 рублей — с 650 до 750.

Аналогичная ситуация и на автобусных маршрутах. В адрес администрации города поступили обращения с просьбой повышения тарифов на их услуги.

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков поручил управлению по регулированию тарифов в кратчайшие сроки проверить поступившую документацию о финансово-хозяйственной деятельности предприятий. И если действительно есть угроза банкротства троллейбусного управления и перевозчиков, то, отметил он, «необходимы меры поддержки в виде субсидии из бюджетов разного уровня или через изменение тарифов».