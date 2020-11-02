Воспели в гимне миссию свою

В преддверии юбилея Управлением Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике было организовано несколько творческих конкурсов для своих работников. Один из них — конкурс на лучший гимн налоговой службы.

В нем победила Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Чебоксары. Представляем на суд читателей текст гимна, сочиненного творческими людьми, работающими в этой инспекции.

Мы знаем цель и миссию свою,

И очень этой миссией гордимся.

Мы каждый день надежно создаем

Финансовый резерв своей отчизне.

***

Наш труд важен всем россиянам,

Педагогам, военным, врачам.

И граница под мощной, надежной защитой,

И платится все по счетам.

Припев (2 раза):

Налоговая служба — почетна наша роль,

Ведь государству нужен над сборами контроль.

И чтоб державе нашей сильней и крепче стать —

Мы для нее должны казну хранить и пополнять.

***

Быть строгими нас обязал закон,

И пусть порой не всем это по нраву.

Ответственность у нас перед страной —

Эмоции у нас не по уставу.

***

Беспристрастно и справедливо

Каждый день свою службу несем.

За полным бюджетом державная сила,

Россию мы не подведем!

Припев (2 раза):

Налоговая служба — почетна наша роль,

Ведь государству нужен над сборами контроль.

И чтоб державе нашей сильней и крепче стать —

Мы для нее должны казну хранить и пополнять.