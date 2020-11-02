Воспели в гимне миссию свою

В преддверии юбилея Управлением Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике было организовано несколько творческих конкурсов для своих работников. Один из них — конкурс на лучший гимн налоговой службы.
В нем победила Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Чебоксары. Представляем на суд читателей текст гимна, сочиненного творческими людьми, работающими в этой инспекции.
Мы знаем цель и миссию свою,
И очень этой миссией гордимся.
Мы каждый день надежно создаем
Финансовый резерв своей отчизне.
***
Наш труд важен всем россиянам,
Педагогам, военным, врачам.
И граница под мощной, надежной защитой,
И платится все по счетам.
Припев (2 раза):
Налоговая служба — почетна наша роль,
Ведь государству нужен над сборами контроль.
И чтоб державе нашей сильней и крепче стать —
Мы для нее должны казну хранить и пополнять.
***
Быть строгими нас обязал закон,
И пусть порой не всем это по нраву.
Ответственность у нас перед страной —
Эмоции у нас не по уставу.
***
Беспристрастно и справедливо
Каждый день свою службу несем.
За полным бюджетом державная сила,
Россию мы не подведем!
Припев (2 раза):
Налоговая служба — почетна наша роль,
Ведь государству нужен над сборами контроль.
И чтоб державе нашей сильней и крепче стать —
Мы для нее должны казну хранить и пополнять.