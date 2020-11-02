Форум добровольцев собрал более двухсот участников

Автор: Семен АлицевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Здесь собрались те, кто спешит делать добро

В преддверии Международного дня добровольца по всей стране проходят региональные «Доброфорумы». Их основная цель — популяризация добровольчества и включение в волонтерскую деятельность максимально большого количества людей, а также внедрение федеральных проектов Ассоциации волонтерских центров в добровольческую деятельность на местах и развитие направлений, больше всего востребованных среди людей, получающих волонтерскую помощь. Чувашия не стала исключением — 18 ноября форум добровольцев прошел в республике уже в третий раз. Торжественное открытие, в котором принял участие Глава региона Олег Николаев, состоялось на базе Чувашского республиканского института образования.
Участниками форума стали более двухсот человек. В их числе представители волонтерских объединений, образовательных организаций, руководители НКО и эксперты. Одна из участниц, Екатерина Николаева, занимается волонтерством с 2011 года. Девять лет назад она работала в Центре детского творчества города Шумерли и возглавляла там волонтерский отряд. Позже она сменила место работы, но желание помогать людям осталось неизменным. Когда началась пандемия и во всех городах и районах республики стали активно создаваться волонтерские штабы, она с энтузиазмом поддержала эту идею. Сейчас Екатерина Николаева — руководитель муниципального волонтерского штаба «#МыВместе» города Шумерли.

Дисциплинированные волонтеры помнили о том, что и в зале надо соблюдать социальную дистанцию, а маски снимали только перед выходом на сцену.

Со дня открытия в начале пандемии волонтеры штаба ни на день не переставали оказывать помощь нуждающимся: малоимущим семьям, инвалидам, пожилым. Закупали продукты для пенсионеров, бесплатно развозили еду по их домам, помогали оплачивать коммунальные услуги. Немалой заслугой Екатерины Николаевой можно назвать и налаживание контактов с предпринимателями, за счет спонсорской помощи которых по большей части происходило формирование продуктовых наборов для лиц пожилого возраста. Глава Чувашии Олег Николаев вручил своей однофамилице заслуженную награду — учрежденную Президентом России Владимиром Путиным памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе».
«Медаль — это отличный бонус, но для меня это не главное, — сказала Екатерина Александровна. — Главное — благодарность тех людей, которым оказываешь помощь. Благодарность бабушек, дедушек, слезы радости у них на глазах. Хочется, чтобы с каждым днем неравнодушных людей становилось все больше, и мы не проходили мимо тех, кто нуждается в помощи». Екатерина работает начальником отдела культуры администрации города Шумерли. И несмотря на то, что культура и волонтерство друг с другом почти не пересекаются, ей удается эффективно совмещать эти две области.

НАТАЛЬЯ ПЕТРОВА,
учитель, г. Канаш:
«Участие в общественной деятельности в целом доставляет мне много радости, много возможностей общаться, заводить новые знакомства. Делая вместе добрые дела, мы сплачиваемся, радуемся вместе и учимся друг друга поддерживать, вдохновлять. Наш руководитель Алина Павлова — человек с горящими глазами, она умеет зажигать нас. Вместе мы становимся большой дружной командой, которая добивается больших успехов. И я думаю, что мы сделали уже много полезных дел. Так как я не только волонтер, но и учитель, я много усилий вкладываю в то, чтобы привлечь в волонтерство и своих обучающихся. Ребятам эта деятельность очень нравится, они часто становятся активными участниками конкурсов и акций, посвященных добровольчеству как на школьном, так и на муниципальном уровнях».

Медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» было награждено еще 24 человека — студенты, работники муниципалитетов, лидеры волонтерских организаций, общественные деятели и просто неравнодушные граждане, решившие помочь стране в сложный период. Все они внесли большой вклад в обеспечение безопасности пожилых людей. Например, Марина Сидорова, руководитель муниципального волонтерского штаба города Алатыря и ведущий специалист отдела образования и молодежной политики муниципалитета лично выполнила более ста заявок. Под ее руководством в Алатыре активно развивается школьное добровольчество.
Среди награжденных памятной медалью — Мария Ермолаева, студентка третьего курса Чувашского аграрного университета, она координировала работу по формированию продуктовых наборов. А третьекурсник ЧГПУ имени И.Я. Яковлева Александр Кириллов доставлял еду и лекарства людям пожилого возраста, а также помогал гражданам старше 65 лет связаться с волонтерским штабом по телефону «горячей линии».
Пятидесяти добровольцам вручили благодарности Министерства образования и молодежной политики Чувашии за личный вклад в развитие добровольческого движения в республике.

СПРАВКА «СЧ»
В рамках форума работали девять тематических площадок: «Социальное волонтерство», «Медицинское волонтерство», «Событийное волонтерство», «Добровольческое объединение», «Развитие добровольчества в муниципалитетах республики и органах исполнительной власти», «Студенческое волонтерство», «Экологическое волонтерство», «Реализация федеральной программы «Молоды душой» в Чувашской Республике», «Школьное волонтерство. Перспективы развития».
Особенно актуально в добровольчестве социальное направление. Участники этой площадки узнали о деятельности Благотворительного фонда помощи детям с неизлечимыми заболеваниями имени Ани Чижовой и роли социального волонтерства в современном мире. А на секции «Развитие добровольчества в муниципалитетах республики и органах исполнительной власти» рассказывалось о работе муниципального волонтерского штаба города Новочебоксарска и деятельности поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Олег Николаев обратился к собравшимся со словами благодарности всем, кто в этом году объединился в борьбе с пандемией. Олег Алексеевич отметил, что за шесть лет развития волонтерского движения в Чувашии оно набрало хорошие темпы, наработало хорошие практики. Он пожелал всем «плотно поработать» на «Доброфоруме» и выразил надежду, что в ходе встречи у его участников появится много новых мыслей и идей для проектов.
«Со злом мы, конечно, справимся. Жизнь продолжится и все те направления, о которых сегодня говорилось, — событийное и экологическое волонтерство, православное и другие направления будут нужны и важны. Они необходимы для того, чтобы современное общество, в котором мы живем, развивалось в балансе и гармонии», — подвел итог Глава Чувашии.

 

 

Фото ВКонтакте
По итогам «Доброфорума» Глава Чувашии Олег Николаев поставил перед волонтерами новую задачу. «Регион нуждается в помощи добровольцев для доставки бесплатных лекарств амбулаторным пациентам с коронавирусом, — сообщил он. — Очень важно, чтобы этот процесс был организован быстро, оперативно и люди своевременно получали лекарства». По словам Главы республики, волонтеры получат соответствующие инструкции, как это делать, чтобы не подвергать себя опасности. Напомним, хороший опыт у местных добровольческих организаций есть — в прошлую волну коронавируса волонтеры привозили продукты и лекарства сотням пожилых людей, находящихся на самоизоляции. И сейчас они тоже готовы взяться за работу.

 

Опубликовано: 19 ноября 2020 г.


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