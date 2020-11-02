Собственные доходы муниципалитетов республики за 10 месяцев текущего года снизились на 4,3%

Как показывает ежемесячный мониторинг, общий объем собственных поступлений составил 6,2 млрд рублей. В 13 муниципальных образованиях он выше прошлогоднего. В числе таких муниципалитетов Яльчикском район (рост на 8,1%), Порецкий (на 4,5%), Шумерлинский (на 4,5%), Комсомольский (на 4,4%). Столько же муниципалитетов допустили снижение поступлений. На 15,4% они упали в Канаше, на 14,2% — в Шумерле, на 10,85 – в Ядринском районе.

В то же время межбюджетные трансферты из республиканского бюджета в консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов Чувашии выросли на 11,6%, составив в сумме 16,8 млрд рублей.

На 1 ноября 2020 года консолидированные бюджеты муниципалитетов исполнены в целом с дефицитом в сумме 1,6 млрд рублей.