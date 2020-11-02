В Чебоксарах появилась интерактивная тропа здоровья для переболевших пневмонией

Экологическая тропа здоровья в роще Гузовского открылась в минувшую субботу, сообщают в администрации города. На маршруте протяженностью 3 км установлены информационные стенды с описанием упражнений для профилактики и реабилитации заболеваний легких, в том числе и COVID-19. На каждом стенде размещены QR-коды со ссылкой на Ютуб-канал проекта, где техника выполнения каждого упражнения представлена в видеоформате. Пройти по оздоровительному маршруту может любой желающий в любое время. Все упражнения подготовлены и записаны при поддержке специалистов отделения медицинской реабилитации Первой чебоксарской ГБ имени П.Н. Осипова. Скоро подобные тропы здоровья должны открыться и в других парках Чебоксар.