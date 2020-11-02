Родина, которую я знаю и люблю

Интернет-путешествия по регионам России.

Одним из лучших онлайн-занятий Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции «Моя страна — моя Россия» признана лекция Натальи Ивановой о Чувашской Республике.

Лекторы из 85 субъектов страны, отобранные на конкурсной основе, провели онлайн-уроки, в которых рассказали о культуре, традициях, национальных и исторических особенностях регионов России. Трансляция онлайн-занятий проходила в сообществе «Моя страна — моя Россия» в социальной сети ВКонтакте. Присоединиться к сообществу и узнать что-то новое об истории родной страны мог любой желающий. Открытая онлайн-экспедиция длилась более месяца — с 24 сентября по 1 ноября, за это время в ней приняло участие более двухсот тысяч человек.

Лекция, которую заместитель директора по воспитательной работе Чебоксарского кооперативного техникума Наталья Иванова предложила на конкурс, запомнилась многим. На прямых включениях из восьми муниципалитетов были как педагоги, так и дети — активисты Российского движения школьников. Получился полный и детальный рассказ о республике. Сначала Наталья провела онлайн-экскурсию по наиболее ярким и значимым объектам Чебоксар, затем подключились школьники и педагоги из других муниципалитетов и поделились со зрителями интересными фактами о жизни своих районов и населенных пунктов. Запись трансляции онлайн-лекции, кстати, и сегодня можно посмотреть в сообществе конкурса ВКонтакте.

«Вместе с активистами Российского движения школьников мы рассказали о той Чувашии, которую любят ее жители, рассказали о ее особенностях и постарались привлечь в наш регион туристов со всей России, — делится Наталья Иванова. — Хотелось бы особенно поблагодарить платформу «Россия — страна возможностей» и конкурс «Моя страна — моя Россия» за возможность участия в таком масштабном проекте».

Руководитель Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», проректор РГГУ Лариса Пастухова призналась, что еще год назад выпускники конкурса «Моя страна — моя Россия» разработали проект Педагогической экспедиции. Тогда предполагалось, что она будет проходить в живом формате: участники проехали бы от Дальнего Востока до Крыма и посетили удаленные сельские школы с лекциями от молодых ученых, успешных предпринимателей и педагогов-новаторов. Однако нынешний год внес в планы свои коррективы, и проект перенесли в пространство Интернета. Чему организаторы конкурса однозначно рады.

«Уже на этапе конкурсного отбора материалов лекций мы увидели большой интерес, потребность жителей страны делиться не только историко-культурным наследием малой Родины, но и авторским педагогическим опытом, — сообщила Лариса Пастухова. — На конкурс было подано 1190 заявок — уникальных методических практик от жителей России, в большей части педагогов, на междисциплинарном стыке рассказывающих об особенностях нашей страны. По итогам проекта, благодаря взаимодействию членов Ассоциации выпускников конкурса и наших лекторов, сформировалась уникальная образовательная методическая база, состоящая из 85 авторских просветительских уроков о каждом регионе России».

А заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаил Ипатов отметил, что особенно ценно, когда поддержка национальной политики происходит через гражданские инициативы. Именно таким примером, по его словам, и стала Всероссийская просветительская онлайн-экспедиция «Моя страна — моя Россия». «Федеральное агентство по делам национальностей готово и впредь поддерживать столь значимые инициативы, направленные на укрепление общероссийской гражданской идентичности», — сказал Михаил Ипатов.

Интернет-экскурсию по Чувашии Наталье Ивановой (на фото сверху) помогали проводить 9 детей и 4 педагога из Чувашской Республики.