План для Шумерли и района

Перспективы развития муниципалитетов обсудили на Высшем экономическом совете.

«Оздоровление» Шумерли и Шумерлинского района стало главной темой прошедшего в минувшую пятницу заседания Высшего экономического совета. ЖКХ, сельское хозяйство, развитие малого и среднего бизнеса, социальная сфера — «проблем, конечно, очень много», дал оценку ситуации председатель совета Анатолий Аксаков, побывав накануне в городе и районе. Пошаговый выход из затянувшегося кризиса власти республики прописали в программе социально-экономического развития моногорода Шумерли и Шумерлинского района.

Инвестклимат требует улучшения

Охарактеризовав общую динамику развития муниципалитетов как отрицательную, министр экономического развития Дмитрий Краснов подробно остановился на каждой сфере. Так, в промышленности с начала года снизился объем отгруженной продукции на двух градообразующих предприятиях — Комбинате автомобильных фургонов и Шумерлинском заводе спецавтомобилей. Далеки от плановых показатели в строительстве, капремонте дорог и дворовых территорий. Активность малого и среднего бизнеса также невысока, а средняя зарплата составляет 16300 рублей — это четвертое место в Чувашии.

В ближайшие пять лет в Шумерле в рамках Комплексной программы социально-экономического развития будут реализованы пять инвестиционных проектов: помимо модернизации на двух ведущих промышленных предприятиях предусмотрено развитие Шумерлинского хлебозавода и реконструкция стадиона «Темп». В Шумерлинском районе основной инвестпроект реализуют на агрофирме «Алтышевская».

«Улучшать инвестклимат в районах тяжело, если все бремя ложится на глав муниципалитетов», — согласился Дмитрий Краснов и выразил готовность поддерживать районы и города в этом. В каждом муниципалитете, в частности, реализуют проект по внедрению плана инвестиционного развития, а за каждым городом и районом закрепят проектного менеджера.

«Основная задача, которая перед нами сегодня стоит, — перезапустить серьезный инвестиционный процесс, понимая, что эти решения необходимо принимать сейчас, когда экономический кризис влияет на ситуацию в экономике. Улучшение инвестклимата — не просто необходимость, но и обязанность властей всех уровней», — добавил министр, отметив, что в его ведомстве составлены единые шаблоны по разработке инвестпроектов для районов.

Пришла пора объединяться?

Разговор о системном подходе к делу продолжил Анатолий Аксаков, считающий, что его можно применить и к управлению районами и городами. Он предложил административно объединить Шумерлю и Шумерлинский район. «В ходе разговоров и с главами муниципальных образований, и с руководителями предприятий возник вопрос об объединении района и города. Понятно, что этот вопрос требует общения с людьми, учета их мнения и определения, насколько это принесет результат, даст ли это синергию. Район и город должны развиваться как система, они друг друга дополняют, поэтому с точки зрения эффективности было бы неплохо это проработать», — заявил председатель совета.

Инициативу объединения города и района поддержал Глава Чувашии Олег Николаев, подчеркнув, что такая перспектива открывает «колоссальные возможности». В частности, в связи со строительством трассы М-12. «Очевидно, промышленный потенциал города Шумерли, территории Шумерлинского района раскрывают эти возможности. Здесь надо ускоряться и реализовывать инициативу. Этот вопрос требует референдума, серьезного обсуждения с населением. Я со своей стороны поддерживаю эту идею, потому что вижу очень серьезный потенциал развития объединенной территории», — выразил мнение Олег Николаев.

«Эпопея» с теплом закончится

Подробно, как есть, о проблемах Шумерли и района рассказали сами шумерлинцы. Без прикрас доложила о ситуации в городе первый заместитель главы администрации Шумерли Елена Туличева. Так, из девяти детских садов, построенных в большинстве своем в 60-70-е годы прошлого века, восемь требуют капремонта. В плачевном состоянии находится фасад здания Дома детского творчества 1963 года постройки, нуждается в капремонте детский лагерь «Соснячок», необходимо привести в порядок городской парк. Лишь примерно треть дорог города заасфальтирована, улицы частного сектора не имеют освещения, не хватает средств на снос аварийных домов…

Пожалуй, самой больной точкой Шумерли продолжает оставаться «коммуналка». «Все муниципальные предприятия в основном работают убыточно», — не скрывают в горадминистрации. Так, большая задолженность имеется у МУП «Шумерлинские городские электрические сети» — почти 80 млн рублей. С 1 октября там введена процедура наблюдения. МУП «Шумерлинское предприятие тепловодоснабжения», хоть и новое, успело за год накопить долги за газ в размере почти 18 млн.

В конкурсном производстве находится МУП «Водоканал», а деятельность вновь созданного МУП «Чистая вода» в среднем приносит каждый месяц 1,5 млн убытков. Причины — физический и моральный износ сетей, большая протяженность водоводов, проходящих, помимо прочего, по заболоченной местности, превышение в пять раз расчетной мощности водоочистных станций.

Решение проблемы в Шумерле видят в комплексной реконструкции всей системы водоснабжения города. Рассматривают здесь и переход на альтернативное водоснабжение — артезианские скважины. «До поселка Лесной водовод протяженностью 5 км проходит по болотистой местности — отсюда постоянные аварии. Скважина позволит потери «Водоканала» уменьшить», — привели пример в горадминистрации.

«Такое впечатление складывается, что в городе море проблем. Что-то будем латать, что-то делать, но кардинально вопрос вряд ли будет решен, — отреагировал на выступление Анатолий Аксаков. — Мне кажется, мы должны обозначить проблему, расставить приоритеты, а потом — что необходимо сделать. Тогда выстраивается понимание, как проблема будет решаться. В Шумерле эти проблемы поднимались и раньше, где-то одну дыру затыкали, где-то — другую. Решать надо кардинально».

О планах по модернизации и реформированию системы ЖКХ Шумерли рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Александр Героев. По его данным, на сегодняшний момент близится к завершению разработка проектно-сметной документации по строительству тепловых сетей. В конце этого года Минстрой планирует подать заявку в Фонд содействия реформированию ЖКХ на участие в их строительстве уже в 2021 году. А в проекте бюджета республики на 2021 год заложены средства на разработку проектно-сметной документации на модернизацию всех оставшихся сетей Шумерли.

«Мы рассчитываем, что к концу 2022 года завершим так называемую «эпопею» с теплоснабжением в Шумерле, а дальше приступим к водоснабжению», — пояснил Александр Героев.

Глава республики в свою очередь призвал комплексно подходить к развитию муниципалитетов. Жители районов и городов, по его словам, должны видеть «цельную картинку».

Дословно ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «В 2021 году запланировано проведение Дня республики в Шумерлинском районе. Может, горожанам надо подумать и, возможно, в новом объединенном Шумерлинском районе его отметить? Очевидно, что, с одной стороны, это очень тонкая материя, а с другой — этот процесс нужно юридически грамотно организовать. Территория перспективная. Важно проработать все возможности и представить их в виде конкретных проектов. Каждый инвестиционный проект должен быть взят на учет и соответствующим образом актуализирован. Инициатива глав администраций и руководителей проектов имеет в этом вопросе главное значение».

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В районе ждут инвесторов

Как «чисто сельскохозяйственный» представил Шумерлинский район глава районной администрации Лев Рафинов. На долю сельского хозяйства в экономике района приходится более 80%. По словам руководителя, на территории района не вовлечены в оборот около 5500 га земли, а самой проблемной отраслью является животноводство. Всего в районе насчитывается 1614 голов дойного стада, 90% из которого приходится на ЛПХ.

«Общими усилиями хотелось бы, чтобы в Шумерлинском районе появились крупные фермы молочного и мясного направления», — поделился надеждами Лев Рафинов. Резерв здесь видят в развитии лесной промышленности. Хотя сегодня в Шумерлинском районе работают всего 12 небольших пилорам, а в 2002 году обанкротился Шумерлинский лесокомбинат, в свое время считавшийся в районе градообразующим. Реализуется несколько инфраструктурных проектов, застраивается микрорайон между городом Шумерлей и одноименной деревней. Бодрый доклад Льва Рафинова, однако, несколько «приземлил» министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. По основным показателям эффективности сельскохозяйственного производства в Шумерлинском районе наблюдаются значения ниже среднереспубликанских.

Фото cap.ru. О «больных» местах Шумерли и района Олегу Николаеву хорошо известно: только за последние месяцы он выезжал туда несколько раз.