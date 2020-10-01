Положительный тест на COVID-19 у учителя стал причиной досрочных каникул в Урмарской школе

Один из педагогов Урмарской средней школы был в контакте с больным коронавирусной инфекцией. После этого ему пришлось сдать тест на Covid-19, который показал положительный результат. Поэтому всех учеников с 5 по 11 класс решили отправить на изоляцию. Ребятишек с 1 по 4 класс трогать не стали, потому что они занимаются в другом корпусе и контактов с тест-положительным педагогом у них не было. Они, как и учащиеся остальных школ района, пойдут отдыхать от уроков по расписанию, 2 ноября. Каникулы закончатся для всех одномоментно 9 ноября.