Социальная дистанция не для маршруток?

Автор: Ольга ПавловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На остановке общественного транспорта по Марпосадскому шоссе автобус 220 маршрута «Чебоксары — Новочебоксарск» остановил экипаж ГИБДД. В нем оказалось трое «лишних» пассажиров.
Водитель своей вины не видит — мол, сами лезут, не остановишь. Хотя перевозя людей, именно водитель должен соблюдать все установленные законом требования и нормы, а значит, несет ответственность за превышение численности пассажиров в салоне.
В отношении водителя составлен материал об административном правонарушении по статье 12.23 КоАП РФ. По словам сотрудников ГИБДД, допуская перегруз, маршрутчики подвергают риску пассажиров: может опрокинуться машина, люди могут выпасть из салона, автомобиль медленнее тормозит. К тому же в переполненной маршрутке легко можно подхватить тот же самый коронавирус.
Только 27 октября сотрудники ГИБДД проверили 65 автобусов, составили 20 административных материалов за различные правонарушения.

 

Фото УГИБДД МВД по Чувашии
«Лишние» пассажиры для маршрутчиков отнюдь не лишние, но на линии может быть контроль…

Опубликовано: 29 октября 2020 г.


Читайте также:

Пассажирка с признаками опьянения пыталась уехать за рулем, пока водителя оформляли за нетрезвое вож...
В Чувашии прошли учения медперсонала при появлении больных коронавирусом
Житель Новочебоксарска угнал авто, заперев хозяина в ванной
В России - почти самое дешевое в Европе автомобильное топливо
Цитата номера
В субботу Базовый проезд перекроют, участников "Лыжни России" отвезут автобусы
28 нетрезвых водителей задержаны в канун Дня защитника Отечества
Улицы Цивильска очищал от снега тракторист без "прав"

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.