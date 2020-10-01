Социальная дистанция не для маршруток?

На остановке общественного транспорта по Марпосадскому шоссе автобус 220 маршрута «Чебоксары — Новочебоксарск» остановил экипаж ГИБДД. В нем оказалось трое «лишних» пассажиров.

Водитель своей вины не видит — мол, сами лезут, не остановишь. Хотя перевозя людей, именно водитель должен соблюдать все установленные законом требования и нормы, а значит, несет ответственность за превышение численности пассажиров в салоне.

В отношении водителя составлен материал об административном правонарушении по статье 12.23 КоАП РФ. По словам сотрудников ГИБДД, допуская перегруз, маршрутчики подвергают риску пассажиров: может опрокинуться машина, люди могут выпасть из салона, автомобиль медленнее тормозит. К тому же в переполненной маршрутке легко можно подхватить тот же самый коронавирус.

Только 27 октября сотрудники ГИБДД проверили 65 автобусов, составили 20 административных материалов за различные правонарушения.

Фото УГИБДД МВД по Чувашии

«Лишние» пассажиры для маршрутчиков отнюдь не лишние, но на линии может быть контроль…