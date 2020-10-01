Общежитие сельхозинститута, далее — Госбанк. Чебоксары, 1955 год

Фото Конона Белкова

…Теперь направимся вниз по улице Карла Маркса. Фотографии сделаны в праздничный день 1 мая 1955 года — флаги и лозунги на зданиях, свободные от транспорта улицы, гуляющие горожане. На первой фотографии группа студентов сельхозинститута у общежития. Сам сельхозинститут еще только строился.

Сельскохозяйственный институт с 1944 года находился в помещениях бывшей акушерской школы на улице Волгостроя-4 (сейчас корпус «А» госуниверситета). В январе 1951 года газета «Красная Чувашия» писала: «На улице Карла Маркса начато строительство 4-этажного здания с центральным отоплением и другими удобствами. Это здание предназначено под общежитие 200 студентов Чувашского сельскохозяйственного института». Обрамленный пилястрами центральный вход, «рога изобилия» на фронтоне, центральное отопление и, самое главное, «другие удобства» — для студентов той поры это было сказкой. А вот добраться от общежития до института было реальностью не столь радужной.

Это сейчас по Московскому мосту идут автобусы, троллейбусы и маршрутные такси, а в то время вариантов не было. Был автобусный маршрут, начинавшийся у электроаппаратного завода и шедший вниз по Карла Маркса (остановки «Дом Советов» и «Универмаг»), затем вверх по улице Розы Люксембург (остановки «Красная площадь» и «Кинотеатр «Родина»), после этого автобус поднимался по улице Константина Иванова и останавливался у кирпичного завода. Дальше пешочком, и только в 1952 году маршрут был продлен до сельхозинститута.

Студенты заселились в общежитие в феврале 1953 года, и пять лет, пока строился новый корпус, выйдя из этого здания, спускались мимо банка к универмагу, дожидались автобуса, и через полчаса помятые, мокрые и озябшие (в зависимости от количества пассажиров и времени года) добирались до места учебы. Занятия в новом корпусе начались в феврале 1958 года — вот теперь можно было выскочить из общежития без пальто, и через минуту быть на занятиях.

Через улицу Дзержинского находилось здание Госбанка, построенное в 1937 году по проекту архитектора Ивана Ведянина. О его архитектурном облике сказано и написано много — остановимся на некоторых деталях, тоже не относящихся к банковской сфере. Летом 1938 года газета «Красная Чувашия» публикует интересную, в духе времени, заметку: «За последние годы в Чебоксарах по установке врагов народа было закрыто 12 столовых и из них до сего времени ни одна не открыта. Городской совет, видимо, не хочет по-большевистски ликвидировать последствия вредительства. Необходимо разрешить вопрос общественного питания и изыскать помещения под чайные, столовые и рестораны».

А еще в январе того же года газета сообщала об открытии в нижнем этаже нового здания Госбанка общедоступной столовой. Работала столовая с 9 часов утра до 5 часов вечера. В ноябре 1939 года она уже называется столовой № 4, часы работы с 8 утра до 12 часов ночи, вход был «со двора банка с ул. Дзержинской». В конце 1940 года хозяином столовой становится военторг, вход остается свободным, но график четко разделяется на завтрак (с 7 до 10), обед (с 14 до 17) и ужин с половины девятого до половины одиннадцатого.

Военторг в Чебоксарах существовал до весны 1947 года, последний раз столовая упоминалась в 1948 году, уже как столовая № 13. Но с улицы Дзержинского можно было попасть не только в столовую. В южном крыле банка находилась трехэтажная жилая секция с квартирами для банковских служащих — с нее, собственно, и начиналось строительство здания. Поведи Белков объективом фотоаппарата чуть правее, и мы бы увидели окна этих квартир, но ничего не поделаешь… Зато здание Госбанка предстает во всем своем классическом великолепии, а за ним вдали видна стена универмага. К нему подойдем в следующий раз.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова