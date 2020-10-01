На базе Чувашского государственного аграрного университета планируется открыть «Школу фермера»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Такую возможность обсудили сегодня Глава Чувашии Олег Николаев и Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов. 

Образовательный проект банка ставит целью научить создавать и вести рентабельный бизнес в сельском хозяйстве.

«Это одно из интересных направлений, который мы намерены в ближайшее время реализовать в Чувашии — очень привлекательном для нас регионе, где банк присутствует уже на протяжении 20 лет», — подчеркнул Борис Листов.

Олег Николаев отметил заинтересованность Чувашии в расширении партнерства с банком в целях наращивания переработки сельхозпродукции, производимой в регионе, и продвижения ее на новые рынки сбыта.

«Это будет весомой поддержкой для наших товаропроизводителей», — уточнил он.

На встрече была достигнута договоренность реализовывать в республике совместно онлайн платформы РСХБ, связанные с агропроизводством и продвижением фермерской продукции.

Кроме того, банк готов провести следующий свой фестиваль фермерских продуктов «СВОЁ» в Чебоксарах.

Опубликовано: 24 октября 2020 г.


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