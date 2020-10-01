Качество и безопасность продовольствия под защитой

Надежность заслона на продовольственном рынке региона для некачественной продукции, особенности надзорной деятельности в период пандемии, содействие аграриям региона в экспорте их продукции — эти и другие вопросы в канун празднования Дня работника сельского хозяйства стали темой нашей беседы с руководителем

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чувашской Республике и Ульяновской области Алексеем Палькиным.

Пандемия ответственность не отменяет

— Алексей Николаевич, как сказалась коронавирусная инфекция на вашей деятельности? Ограничение проверок в отношении бизнеса руки Россельхознадзору не связало?

— Всем нам приходится адаптироваться к новой реальности. В соответствии с постановлением Правительства с апреля месяца и до конца года введен мораторий на проведение плановых проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей, допускается проведение внеплановых проверок по поручениям Президента и Правительства РФ, по фактам причинения вреда жизни, здоровью граждан и по другим основаниям.

По управлению в этом году количество контрольно-надзорных мероприятий снизилось на 40% в сравнении с прошлым годом. А если говорить о главных задачах — обеспечении качества и безопасности продукции от поля до прилавка, эпизоотическом благополучии, то в работе мало что изменилось — пандемия нашу ответственность не отменяет, и выполнение этих задач мы обязаны обеспечить при любых условиях.

— Птичий грипп нас обошел, африканскую чуму свиней республика пережила без больших потерь — они нам больше не угрожают?

— Животноводческой отрасли угрожают полтора десятка опасных заболеваний, в числе которых АЧС и высокопатогенный грипп птиц, которые могут нанести значительный экономический ущерб сельхозпредприятиям. От некоторых спасают прививки и строгое соблюдение ветеринарных правил. Даже болезни, которые казались побежденными, периодически дают о себе знать и заставляют внимательно относиться к профилактике.

Главное в случае возникновения этих болезней — вовремя купировать очаг. Попытки скрыть (такие примеры по АЧС были в Самарской и Нижегородской областях) чреваты непредсказуемыми последствиями — без промедления нужно обратиться в компетентные органы. По состоянию на 1 октября 2020 года в республике 4 действующих неблагополучных пункта: 3 по лейкозу крупного рогатого скота и 1 — по бешенству лисицы.

Необходимо отметить, что с этого года полномочия по государственному ветеринарному надзору переданы на федеральный уровень. Раньше проводить проверки хозяйствующих субъектов, занимающихся содержанием и убоем животных, могли как региональные ветеринарные службы, так и территориальные управления Россельхознадзора, предприниматели часто жаловались на двойную нагрузку на бизнес. Сейчас дублирование надзорных функций исключено, тем самым сокращено количество проверок и повышена эффективность мер биологической безопасности.

— Прошлым летом в республике были зарегистрированы случаи гибели пчел. Подобное не повторится?

— Массовая гибель пчел — проблема комплексная, в которой задействовано много сторон. И ее решение, я считаю, связано с наделением Россельхознадзора правом контроля в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

«Меркурий» — система логичная

— С 2018 года заработала ФГИС «Меркурий». Система оправдывает надежды?

— На сегодняшний день польза от внедрения «Меркурия» не подвергается сомнению. Мы считаем «Меркурий» логичной системой, которая в равной степени нужна потребителям, производителям и контролирующим органам.

Много проблем создавали те, кто стремился заработать на фальсифицированной продукции, в том числе с использованием растительных жиров, сухого молока. Теперь мы подобную незаконную деятельность выявляем и пресекаем более оперативно и эффективно — прослеживаемость поднадзорной продукции стала более прозрачной. В результате мониторинга данной системы в этом году выявлены 23 фантомные площадки, на которых подконтрольная деятельность не осуществляется. 7 из них — на предприятиях молочной отрасли. Выявлено более 4,3 тыс. эВСД, оформленных с нарушениями. Привлечены к административной ответственности 46 лиц — 32 уполномоченных лица и 14 ветеринарных врачей.

Причем «Меркурий» — не единственная электронная система, которой мы вооружились. Только в ветнадзоре их шесть. Цифровизация наступает семимильными шагами, в нашем арсенале есть и появляются и другие информационные системы — по разным видам надзора. Поэтому отныне нашим сотрудникам необязательно стучаться в двери того или иного предприятия, чтобы понять, как оно работает, только по анализу документов в информационных системах можем прояснить многие моменты. Это и к вашему вопросу о том, связаны наши руки или нет…

— Помню, как под чутким надзором ваших сотрудников уничтожались партии турецких помидоров, польских яблок, незаконно ввезенных в страну. Решена ли сегодня проблема санкционных продовольственных товаров?

— Выявленной нами санкционной продукции стало меньше. Тем не менее, хотя и редко, но продукты из санкционного списка все еще попадают на прилавки наших магазинов и рынков.

К примеру, проверка, организованная прокуратурой на территории чебоксарского ТК «Центральный» в марте этого года, выявила реализацию подкарантинной продукции, не соответствующей санитарным нормам. 81 кг яблок неизвестного происхождения без маркировочных этикеток и товарно-сопроводительных документов был изъят и уничтожен. Всего с 2015 года уничтожено около 5 тонн санкционной подкарантинной продукции.

Агроэкспорт в росте

— Нынешний год для аграриев ознаменовался рекордным за последние десятилетия урожаем зерновых, потому велико желание увеличить их экспорт. Но во многих зарубежных странах очень строгие требования к безопасности зерна — наша продукция им отвечает?

— Да, ситуация и конъюнктура рынка выгодна экспортерам. География экспорта зерна с территории России расширяется с каждым годом, в том числе и из нашей республики. За последние три года значительно увеличились объемы его отгрузки за границу. За 9 месяцев текущего года отправлено более 6 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки в Польшу, Чехию, Германию, Румынию, Словакию, Латвию, Литву, Италию, Азербайджан. Рекламации и претензии по качеству товара от грузополучателей не поступали.

Главное для нас — не допускать выпуска в обращение, на экспорт некачественного зерна. Это — репутация страны. Поэтому и практикуем регулярные встречи в разных форматах с экспортерами зерна. При экспорте продукции растениеводства необходимо в первую очередь соблюдать фитосанитарные требования стран-импортеров, особенно это касается зерна.

Нашим управлением при проведении контрольно-надзорных мероприятий выявлено и прекращено действие трех деклараций о соответствии на экспортное зерно (ячмень, овес, лен) общим весом более 5,6 тыс. тонн, оформленных с нарушением требований техрегламента. При проверке декларации на ячмень кормовой весом 5 тыс. тонн установлено, что количество зерна, заявленного в декларации, не соответствовало его количеству при хранении. К декларации о соответствии на три культуры (овес, пшеница, ячмень) прилагался протокол испытаний, выданный только на овес, что не допускается требованиями техрегламента.

— Что еще из продовольственных товаров и в какие страны экспортирует Чувашия?

— Нами с начала года проконтролировано и оформлено для отправки на экспорт с территории республики 175 партий (более 2,1 тыс. тонн) продукции животного происхождения. Одними из основных видов экспортируемой продукции являются продукты из мяса птицы. В Китай отправлено более 2 тыс. тонн замороженных ног и крыльев цыплят-бройлеров. 51,2 тонны готовой молочной продукции (замороженных глазированных сырков и молока питьевого ультрапастеризованного) отгружено в Узбекистан, Армению, Казахстан, что более чем в 19 раз превысило показатель прошлого года.

Из растениеводческой продукции, отправленной на экспорт, проконтролированы пшеница продовольственная (более 4,2 тыс. тонн в Азербайджан), продовольственный картофель (более 1,3 тыс. тонн в Украину, Казахстан, Молдову), горчица (более 2 тыс. тонн в Чехию, Германию, Польшу, Румынию, Словакию), лен масличный (936 тонн в Латвию, Литву, Германию, Чехию, Польшу), плоды кориандра (21 тонна в Германию), редька масличная (44 тонны в Польшу), полба (22 тонны в Польшу).

Гектары под надзором

— Сообщалось о предстоящем открытии в Чебоксарах филиала Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории. Чем продиктовано его создание?

— О необходимости создания такого филиала заявил руководитель региона Олег Николаев еще будучи врио Главы Чувашии. В настоящее время филиал лаборатории создан, уже есть заказы на исследования. Для повышения квалификации персонал проходит обучение, кроме того, планируется закупить высококачественное лабораторное оборудование.

ФГБУ ЦНМВЛ проводит широкий спектр исследований в области диагностики болезней животных, птиц, испытания пищевой продукции и так далее. И наличие собственного, скажем так, филиала лаборатории позволит чувашским аграриям полноценно реализовать принцип «одного окна» в работе с РСХН, усилить производственный контроль качества и, как следствие, обеспечить безопасность продукции, доступ на новые рынки. Создание филиала как раз и обусловлено необходимостью поддержки местных сельхозтоваропроизводителей, увеличения экспортного потенциала Чувашии и Ульяновской области, развития агропромышленного комплекса этих регионов в целом.

— В республике все еще не используются тысячи гектаров сельхозугодий. Какую лепту вносите в их возвращение в оборот?

— Надзор за землями сельхозназначения — одна из основных граней нашей работы. Только в этом году нами проконтролировано более 18 тыс. га земель сельхозназначения. Нарушения установлены на площади более чем 3,2 тыс. га. Выдано 218 предостережений о недопустимости нарушений. В результате выполнения предписаний в январе — сентябре этого года в сельскохозяйственный оборот вовлечено 100 га, в 2019 году — 600 га угодий. Добровольных отказов оформлено на площади 40 га.

Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех тружеников сельского хозяйства и предприятий агропромышленного комплекса с профессиональным праздником — Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Наша общая задача — обеспечить жителей натуральной, здоровой продукцией, сохранить и приумножить богатый опыт, накопленный аграриями, внедряя современные технологии, сделать отрасль привлекательной для экспорта и инвесторов, тем самым внести достойный вклад в развитие экономики в целом.

Доброго здоровья, счастья и успехов! Пусть ваш труд дает хорошие результаты, реализуются самые смелые проекты, которые ведут к укреплению благосостояния нашей страны.