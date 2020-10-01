Полиция задержала 23-летнего чебоксарца, жарившего сосиски на Вечном огне

«Ничего святого!», «У них бабушек и дедушек что ли нет?» — эти и сотни других комментариев сопровождают сейчас в соцсетях шокирующее видео — группа парней решила пожарить сосиски на Вечном огне у Монумента Воинской Славы в Чебоксарах. Кадры с вечернего «пикника» стали поводом для оперативных действий сотрудников МВД. Сегодня утром они отправились к 23-летнему парню, на чьей странице в соцсети был размещен ролик (кстати, этот человек отмечался в Интернете и другими провокационными видеосюжетами).

Из МВД материал проверки передан в СУ СКР по Чувашии. «Следователем произведено задержание подозреваемого, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проводится обыск по месту жительства подозреваемого, устанавливаются и допрашиваются очевидцы произошедшего», сообщают на сайте управления. Уже возбуждено и уголовное дело — по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц).