Берешь кредит — подумай о страховке

Больше месяца действуют разработанные при участии Банка России поправки в законодательство, касающиеся коллективного страхования. Под него обычно попадают граждане, обратившиеся в банки за кредитами.

Открывая кредит, банк может оформить гражданину коллективную страховку. Механизм ее таков: банк заключает с некой страховой компанией единый договор и вписывает в него своих заемщиков. Заемщики же до последнего времени были лишены права выбора страховой компании с наиболее выгодными для себя условиями. Они не могли расторгнуть такой договор, потому что не являлись одной из его сторон.

По новому же закону, вступившему в силу с 1 сентября, кредитор обязан информировать заемщика об особенностях присоединения к договору коллективного страхования и о возможности от него отказаться, а также о размере страховой премии и иных платежей, разъяснили в Национальным банке по Чувашской Республике. Отказаться от договора коллективного страхования заемщик вправе в течение 14 календарных дней. А кредитор в течение 7 рабочих дней (при отсутствии страхового случая) обязан вернуть все уплаченные в счет подключения деньги. Кроме того, принятые поправки позволят заемщику, который досрочно погасит кредит, отказаться от договора страхования и получить обратно часть уплаченной им страховки. Если заемщик был застрахован через банк, то он и вернет деньги.

Обязан ли человек, решивший взять кредит, при этом купить еще и страховку? В Нацбанке ответили, что по закону кредитная организация может потребовать от заемщика страхования имущества, являющегося залогом по кредиту. Обычно это жилье или автомобиль. Однако необходимо понимать, что при отказе клиента от страховки риски для банка повышаются, и по закону он вправе увеличить размер процентной ставки по кредиту.

В банках должны рассказать заемщику о всех нюансах оформления коллективной страховки.