На Южном поселке после ремонта открылись сразу две поликлиники

Поликлиника № 4 ГКБ № 1, которую многие пациенты помнят как городскую больницу № 7, готова оказывать медицинскую помощь более чем 24 тысячам жителей Южного поселка и поселка Альгешево. А чтобы пациентам не приходилось далеко добираться, здесь открыты два офиса общей врачебной практики в шаговой доступности. Поэтому жители смогут прийти на прием в офисы на улицах Ашмарина, д. 36/1 и Болгарстроя, д. 11.

В торжественном открытии приняли участие депутат Госдумы Леонид Черкесов, когда-то возглавлявший городскую больницу № 7, министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов и глава города Чебоксары Олег Кортунов.

— Сегодня радостное событие, — сказал Владимир Степанов. — Обновленные поликлиники готовы принять своих пациентов. В республике активно ведется работа по повышению качества оказания доступной и специализированной медицинской помощи, для этого разработан порядок маршрутизации, развивается телемедицина…

В обновленной поликлинике работают 12 участковых терапевтов и пять специалистов узкого профиля: хирург, уролог, невролог, окулист, эндокринолог. Если понадобится консультация специалистов, не предусмотренных здесь штатным расписанием, пациентов отправят в ГКБ № 1. Это не представляет сложности, потому что они в лечебном учреждении «свои». При этом жителям Южного поселка, прикрепленным к филиалу, доступны диагностические исследования, которые выполняются в кабинетах функциональной и ультразвуковой диагностики, здесь же можно сделать эндоскопические исследования и рентгеновские снимки. Есть свой процедурный кабинет и даже дневной стационар.

Что касается детей, то к филиалу поликлиники № 1 Городской детской клинической больницы их прикреплено 4200. Медицинская помощь оказывается на пяти педиатрических участках. Здесь можно сдать анализы, для амбулаторного лечения есть процедурный кабинет, отделение физиотерапии. Потоки здоровых и болеющих ребятишек разделены: их принимают на разных этажах. А график профилактических приемов составлен так, чтобы мамы с детьми могли прийти на прием к участковому педиатру и в утренние, и в вечерние часы.

В детском филиале, как и во взрослом, внедрен принцип работы «бережливой поликлиники». Перед входами обустроены пандусы для маломобильных пациентов, а перед детской поликлиникой есть крытый колясочный павильон. Пациенты обращаются в открытую регистратуру. Навигация интуитивно понятна, что помогает быстро находить необходимые кабинеты. Также исходя из этих принципов организованы процедурные кабинеты, кабинеты диспансеризации и медицинской профилактики. Для кормящих мам есть отдельная комната.

— Сегодня в обновленной больнице, — сказала главный врач Городской клинической больницы № 1 Антонина Иванова, — предусмотрено все, чтобы пациенты чувствовали себя комфортно, а лечащие врачи и медперсонал работали эффективно, профессионально и с прекрасным настроением.

Информация будет неполной, если не добавить, что все работы по ремонту были профинансированы из бюджета республики.

Фото Максима Васильева

Для почти пяти тысяч ребятишек Южного поселка теперь работает светлая просторная поликлиника, где пять участковых педиатров готовы принять как болеющих, так и здоровых детей.