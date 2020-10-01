На кондитерской фабрике «АККОНД» идет монтаж дополнительной бисквитной линии

В рамках стратегического плана по техническому перевооружению на кондитерской фабрике «АККОНД» полным ходом идет процесс модернизации оборудования.

Сейчас при содействии опытных зарубежных специалистов монтируется производственная линия мощностью свыше 3 тыс. т/год, благодаря вводу которой «АККОНД» планирует расширить действующий ассортимент и запустить новые интересные кондитерские изделия. Также будут созданы дополнительные рабочие места.

«Работа со всеми федеральными сетями России, а также увеличение продаж по всем каналам обязывает предприятие планомерно наращивать производственные мощности, в которые мы инвестируем внушительные средства и серьезные ресурсы», —комментирует генеральный директор АО «АККОНД» Валерий Иванов.

Несмотря на определенные ограничения, имеющиеся сегодня в обществе, обновление оборудования и расширение производства сейчас ведется во всех цехах фабрики.

До окончания 2020 года с целью расширения ассортиментной линейки мучной категории на предприятии планируется запуск технологической линии по производству вафель и современного участка завертки и фасовки кондитерских изделий.

Светлана Петрова