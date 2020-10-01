В 2020 году на ремонт дорог в Чувашии направлено почти 11 миллиардов рублей

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Объем дорожного фонда в этом году составил более 5 млрд 767 млн рублей — исторический максимум, который когда-либо направляли в дорожную отрасль республики. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов сегодня, 16 октября, на торжественном собрании, посвященном дню работников дорожного хозяйства.

Глава Чувашии Олег Николаев, который специально приехал на мероприятие, чтобы лично поздравить работников отрасли, поблагодарил их за профессионализм и достигнутые успехи.

«Вы умеете строить ровные гладкие дороги, отвечающие современным стандартам и требованиям, а главное запросам жителей. Объем дорожного фонда действительно составляет более 5,7 млрд рублей, но кроме этого еще более 5 млрд рублей ежегодно вкладывается в ремонт федеральных дорог, которые проходят по территории Чувашской Республики», — подчеркнул он.

Немалые суммы, по словам Олега Николаева, выделяются и на ремонт внутридворовых и внутриквартальных дорог, тротуаров. Так, чтобы привести в порядок эти территории, в 2020 году из бюджета Чувашской Республики было выделено 1,5 млрд рублей. Благодаря такому финансированию удалось синхронизировать проведение дорожно-строительных работ и комплексно подойти к благоустройству территорий.

В рамках нацпроекта в Чебоксарах реконструированы магистраль по проспекту Тракторостроителей протяженностью свыше 3 км, автодорога по проспекту И. Яковлева от Канашского шоссе до кольца просп. 9-й Пятилетки, мост через р. Сугутку Был обновлен мостовой переход через р. Суру в Порецком районе и отремонтирован важный участок автомобильной дороги М-7 в Козловском районе.

Программа дорожных работ 2020 года в Чувашии уже находится на стадии завершения, объем выполненных работ по итогам 9 месяцев составил 90-92%.

Опубликовано: 17 октября 2020 г.


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