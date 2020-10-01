В республике возобновились тренировочные сборы спортсменов

За каждой медалью — труд

На тренировочной базе чувашских спортсменов в заволжской «Росинке» — радостное оживление: после длительного перерыва здесь снова собрались члены сборных команд республики. Первыми на тренировочные сборы заехали легкоатлеты, борцы, футболисты, представители тайского бокса — муай-тай и велосипедисты.

…Тренироваться на окруженной сосновым бором базе, где воздух, кажется, можно есть ложками, — одно удовольствие. Баловала и погода: все дни с начала сборов, с 29 сентября, светило солнце и можно было больше времени проводить на свежем воздухе.

На футбольном поле — утренняя тренировка. Юные футболисты 14-16 лет чеканят мяч под пристальным взором тренера спортшколы по футболу Андрея Павлова. Тренировочный режим у сборной жесткий. Подъем в полвосьмого, утренний кросс, в день две тренировки, общефизические упражнения, занятия в тренажерном зале, а в промежутках — баня и бассейн.

«Приходим после тренировок, ужинаем и сразу спать. В этом году игр мало было, очень рады, что снова на поле», — говорит левый полузащитник Заур Джафаров. В паре с вратарем команды Ярославом Кизняковым парень отрабатывал голы. «Все нравится — еда, поле, погода, — поддержал Ярослав. — Получаем здесь хороший настрой на новый сезон».

По словам Андрея Павлова, тренировки у футболистов возобновились только в августе, после снятия ограничений. «Такие сборы очень полезны, тем более что у нас почти вся команда в сборе, — отмечает тренер. — Ребята соблюдают спортивный режим, усиленно занимаются. Если на утренней тренировке работаем над техникой, то на вечерней оттачиваем взаимодействие в игре».

Расписан день по минутам и у представителей сборных команд по спортивной борьбе. Пока спортсмены-вольники под началом тренера спортшколы олимпийского резерва № 5 имени В.Н. Кочкова Сергея Сергеева отрабатывали элементы в приспособленном под борцовский ковер актовом зале, другие борцы проводили тренировку на обновленной этим летом многофункциональной игровой площадке на улице. Выполнив «борцовскую» часть программы, девушки продолжили тренировку игрой в баскетбол, а юноши переключились на поднятие гантелей и дисков и прыжки в высоту.

Как объяснил наставник ребят, тренер спортшколы олимпийского резерва № 5 имени В.Н. Кочкова Александр Федоров, так спортсмены развивают функциональные качества — скорость, координацию, силу. На конец октября у старших атлетов запланирован мастерский турнир в Оренбурге, а юниоры готовятся к первенству России в ноябре — нужно быть в форме. «Сборы помогают, — говорит Александр Федоров. — Помню, когда сам был спортсменом, после сборов всегда приезжал в хорошей физической форме и на соревнованиях показывал результаты».

На трассе для велогонщиков, под которую в «Росинке» удачно вписался холмистый рельеф, чувствуешь себя будто в горах — каменистые тропы, перевалы, склоны. Здесь тренируются спортсменки сборной команды по велокроссу. Каждый элемент трассы общей протяженностью около 6 км сделан руками тренера женской сборной команды республики по маунтинбайку Владимира Краснова, наставника бронзового призера Олимпийских игр-2008 в Пекине Ирины Калентьевой. Как рассказал Владимир Николаевич, трассу он начал прокладывать после 1996 года, когда маунтинбайк как вид спорта впервые включили в программу Олимпийских игр. После каждой Олимпиады, чемпионатов и Кубков мира и Европы трассу дополнял новыми и все более сложными участками, и теперь по техническому уровню она не уступает мировым. Трамплины различной высоты, препятствия из бревен, подъемы, ямы и рвы, камни и железные бочки — велоспортсмены готовятся здесь к соревнованиям круглый год. Зимой тренер к тому же собственноручно расчищает ее от снега.

На сборы приехали восемь спортсменок сборной в возрасте 14-19 лет. Одна из них, 18-летняя Валерия Семенова, на днях вернулась с первенства России по велокроссу, где завоевала «бронзу». «Все классно — трасса, свежий воздух. Условия отличные, чтобы подготовиться к сезону», — поделилась девушка, на секунду отвлекшись от преодоления спусков и подъемов. Самые интересные для нее участки — те, что посложнее. Такие как «гусь» — так в маунтинбайке называют элемент трассы для прыжков с высоты.

С тем, как проходят первые тренировочные сборы в республике, ознакомился министр физической культуры и спорта Чувашии Василий Петров. Он отметил, что за время вынужденных ограничений инфраструктура физкультурно-оздоровительного центра «Росинка» заметно обновилась. Базу оснастили игровой площадкой с безопасным покрытием, новыми тренажерами, полосой препятствий, двумя крытыми площадками современных уличных тренажеров — воркаутами.

На первые сборы в «Росинку» съехались 88 спортсменов и 6 тренеров. Пока база заполнена наполовину — таково требование Роспотребнадзора. И сотрудники, и члены сборных ежедневно измеряют температуру, все обеспечены масками и антисептиками, а каждые два часа поверхности дезинфицируют.

КСТАТИ До конца года учебно-тренировочные сборы спортсменов в «Росинке» планируется провести трижды.

Фото Максима Васильева

Этот один из самых опасных участков трассы называется дроп или, на языке спортсменов, «гусь». Велосипедисты при его выполнении спрыгивают с высоты.