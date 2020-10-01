Активисты ОНФ и администрация Чебоксар оценили качество ремонта дорог

Без сучка и задоринки прошла в Чебоксарах выездная проверка дорог после ремонта в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На проверку сданных в эксплуатацию объектов вышли активисты, участники Общероссийского народного фронта, представители Управления ЖКХ и благоустройства и представители пяти подрядных организаций. В ходе рейда по сданным объектам в центре города и в новоюжном районе были выявлены недочеты и недоработки, которые обещали устранить в ближайший срок.

Чебоксары, как ядро агломерации, по словам заместителя директора Управления ЖКХ и благоустройства Андрея Грушанина, уже четвертый год участвуют в реализации национального проекта. За этот период по городу было отремонтировано около 80 дорожных объектов протяженностью более 85 км. Беспрецедентным по финансированию выдался 2020 год: на реализацию проекта было выделено 1,5 млрд рублей, что превысило бюджет практически в два раза по сравнению с предыдущими годами. В настоящее время 14 объектов из 22, которые планируется ввести в эксплуатацию в этом году, уже сданы, на оставшихся восьми работы будут завершены до 30 октября.

Активные дебаты начались сразу с места встречи участников ОНФ, представителей подрядных организаций и работников ЖКХ — на пересечении проспекта Ленина и улицы Привокзальной, рядом с территорией сквера Чапаева. На злобу дня и на «разогрев» решили начать с обсуждения тротуаров и пешеходных дорожек — темы актуальной и злободневной. Как было подмечено активистами, на участке у сквера Чапаева можно было бы добавить побольше пешеходных дорожек, примыкающих к основной дороге.

СПРАВКА»СЧ» В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Чувашской Республике осуществляются три региональных проекта — «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения».

В 2020 году на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» выделено чуть более 3 млрд рублей. Всего объектов — 65. На сегодняшний день работы уже завершены по 45 объектам (69,2% от плана). Отремонтировано 69,2 км дорог (83%) от запланированных 83,6 км и одно мостовое сооружение (33% от плана). Реконструировано 2,4 км дорог (100% от плана). Смонтировано освещение на 2,7 км дорог (9% от плана). Все объекты проходят многоступенчатую проверку с комиссией, представителями ОНФ и подрядных организаций.

Реконструирован тротуар вдоль переулка Бабушкина. Участок от сквера Чапаева в сторону Ярмарки пользуется большой популярностью у пешеходов, но люди там до сих пор были вынуждены ходить по проезжей части. Теперь этот вопрос решен. Не вызвал серьезных нареканий у представителей общественных организаций и участок от проспекта Ленина до улицы Привокзальной.

А вот участок на Вурнарском шоссе вызвал оживленную дискуссию. На съезде с дороги на оптовую базу стройматериалов был частично разбит бордюр. Участники попытались понять, как его повредили. Судя по следам от шин, при съезде с участка многотонные фуры «цепляли» край бордюра, так как сам съезд достаточно узкий. Проблему с выбором траектории заезда могли создать и встречные автомобили, параллельно выезжающие с оптовой базы. Здесь легко можно съехать с дорожного полотна в придорожную канаву, и, судя по следам, такие прецеденты уже были, — прокомментировал представитель ОНФ Игорь Счетчиков. Сам съезд должен быть шире и один из рассматриваемых вариантов — поставить на этом участке отбойник. А еще неплохо было бы подвести сюда освещение.

Завершающим этапом проверки стал перекресток улицы Ленинского Комсомола и Эгерского бульвара. На одном из участков продолжается ремонт, объект будет сдан в 20-х числах текущего месяца. На участках, уже сданных в эксплуатацию, были небольшие замечания по поводу отсутствия примыкающих дорожек к основному пешеходному переходу, вместо которых пешеходы уже протоптали «народные тропы». Эти тропы, считают активисты и общественники, нужно озеленить, а чтобы пешеходам было неповадно «срезать угол», установить ограду.

Небольшие нарекания возникли и на соседнем участке, где по длине бордюр немного вышел за рамки пешеходного перехода и требовалась его частичная подрезка. Обязательства по устранению недочета четырехлетней давности взял на себя прораб ПАО «Дорисс» Александр Квотин, работающий с бригадой строителей на объекте по соседству. И хотя этот объект не относится к их участку, рабочие вызвались устранить неполадки, пока завершают работы на своем.

По сравнению с предыдущими годами качество работ улучшается, говорят эксперты ОНФ. Растет «культура» проведения ремонтных работ, уделяется больше внимания мелочам и незначительным нюансам, что не может не радовать.

Дарья Кузьмина

Фото Олега Мальцева

Камень преткновений — разломанный бордюр на Вурнарском шоссе.