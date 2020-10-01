Перепись можно пройти в интернете

426 контролеров и 2979 переписчиков будут задействованы в проведении в Чувашии Всероссийской переписи населения. Пройдет она в следующем году с 1 по 30 апреля. Изначально, напомним, перепись назначили на октябрь нынешнего года, но из-за коронавируса сроки пришлось сдвинуть. Помимо контролеров и переписчиков, к работе планируется привлечь и волонтеров, сообщили представители Чувашстата на первом заседании правительственной комиссии по проведению в республике Всероссийской переписи населения. Предусмотрено три варианта проведения переписи — граждане могут ответить на вопросы переписчика, пришедшего к ним домой, самостоятельно заполнить электронный переписной лист на Едином портале госуслуг или же пройти перепись на одном из стационарных участков, которые будут работать с 4 по 30 апреля. «На подготовку и проведение переписи населения в 2021 году для Чувашии предусмотрены субвенции из федерального бюджета в размере 18,9 млн рублей», — сообщил на заседании вице-премьер правительства Чувашии — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.