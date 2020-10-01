Жителя Чувашии с черепно-мозговой травмой доставили из Тулы вертолетом

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

12 октября в Республиканскую клиническую больницу вертолетом доставили из Тулы уроженца Чувашии с последствиями черепно-мозговой травмы.
Получать необходимую помощь он начал еще в Туле, а в Чебоксарах лечение будет продолжено.
Доставка с помощью санитарной машины заняла бы гораздо более длительное время.
Как сообщают в Минздраве республики, вертолет для транспортировки больных сегодня используется довольно активно. 13 октября, например, двух пациентов — с геморрагическим инсультом и инфарктом миокарда — доставили в Региональный сосудистый центр.
Развитие санитарной авиации в Чувашии, напоминают в профильном министерстве, предусмотрено в рамках национального проекта «Здравоохранение».

 

Фото Максима Васильева

Опубликовано: 14 октября 2020 г.


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