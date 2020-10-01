Проект #ВместеГордимся пополнится новыми историями

Глава Чувашии запустил в соцсетях новую волну публикаций под хэштегами #ВместеГордимся #ПерлеМухтанатпар. На днях в своем Инстаграм Олег Николаев рассказал о спортсменке Алине Прокопьевой, которая завоевала «золото» Казанского марафона на дистанции в 42,2 км. Отметил и доброе дело эко-активистов республики, восстанавливающих заволжские леса. Он подчеркнул, что гордится такими людьми и призвал жителей республики рассказывать подобные истории на своих виртуальных страничках под такими же метками. Напомним, появились они в преддверии 75-летия Великой Победы, когда пользователи Чувашии опубликовали десятки тысяч рассказов о своих родственниках – героях фронта и тыла. Теперь публикации под хэштегом #ВместеГордимся пополнятся историями о героях нашего времени.
Опубликовано: 12 октября 2020 г.
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