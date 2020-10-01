Олег Николаев поручил главам муниципалитетов мобилизоваться

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

9 октября на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции отмечено увеличение количества вновь зарегистрированных больных.

По словам руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике – Чувашии Надежды Луговской, заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю выросла на 3,7%.

Глава Чувашии Олег Николаев призвал глав администраций муниципальных районов и городских округов мобилизоваться и напомнил про актуальность соблюдения мер санитарно-эпидемиологических безопасности. Он рекомендовал усилить контроль за масочным режимом и проведением дезинфекции общественных мест.

«Если мы повысим бдительность, мобилизуемся и будем реализовывать все те эффективные меры, которые до сих пор работали, это позволит не допустить широкого распространения инфекции. Самое главное, каждый на своем месте должен их соблюдать и требовать этого от всех остальных», – подчеркнул Олег Николаев.

Опубликовано: 9 октября 2020 г.


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