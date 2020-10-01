Помним и будем помнить!

Название нашей рубрики «Будем помнить» стало «именем» для необычной книги. Написали ее сотрудники одного из чебоксарских предприятий и рассказали в ней о своих дедах и прадедах. Каждая история, поведанная специалистами ООО «Центр технической изоляции», — маленький фрагмент истории большой страны. Вот лишь некоторые строки из этой книги…

Три войны — с японскими самураями у реки Халхин-Гол, советско-финскую и Великую Отечественную — прошел дед прораба Николая Рыбакова Илья Рыбаков из деревни Вурманкас-Ядрино Ядринского района. Жаль — три войны ослабили его здоровье, весной 1977 года, в возрасте 64 лет, он ушел из жизни. В памяти Николая остался и рассказ отца, младшего лейтенанта Рыбакова, о личной встрече в ходе боевых действий на Халхин-Голе с будущим маршалом Советского Союза Георгием Константиновичем Жуковым.

Сбил из стрелкового оружия вражеский самолет бывший заведующий Альгешевской начальной школой, командир взвода 295-го стрелкового полка 183-й стрелковой дивизии лейтенант Никонор Кузнецов из деревни Чиганары Чебоксарского района. Потом он прошел плен, вернулся с войны с тяжелым ранением и всю жизнь учил детей в школах Чебоксарского района. О нем рассказал в книге правнук, инженер Владислав Лобанов.

У менеджера Дарьи Ивановой брат деда по матери — командир роты танков Т-34 2-го отдельного танкового батальона 170-й танковой бригады 18-го танкового корпуса Гурий Солнцев из деревни Кукшумы Ядринского района не раз отличился в боях с фашистскими захватчиками. А погиб он 9 декабря 1943 года в бою за село Константиновка, уничтожив 2 пушки, 2 вездехода и 25 солдат и офицеров противника, а затем из горящего танка продолжал вести огонь по противнику. За этот подвиг Гурий Солнцев был представлен к ордену Отечественной войны 1 степени.

Геройски погиб в тылу врага в районе карельского озера Ори-Ярви и Павел Дмитриев — двоюродный дед руководителя отдела продаж Александра Дмитриева. Посмертно уроженец деревни Кичкеево Янтиковского района был награжден орденом Красного Знамени.

Всю войну от первого до последнего дня прошел уроженец села Кольцовка Николай Михейкин. По словам внука, заведующего складом Якова Михейкина, прославился дед и в мирное время: в 1950 году ему присвоили звание Героя Социалистического Труда.

22 июня 1941 года принял первый бой и боец 281-го стрелкового полка 67-й стрелковой дивизии Николай Ефимов из села Чурачики Цивильского района. Красноармейцы сражались геройски, но силы были неравны, и через две недели Николай попал в плен. Освобожден из плена он был только в апреле 1945 года и сразу же зачислен в кавалерийский полк, пишет в книге его внук, технический директор предприятия Николай Ефимов. А когда вернулся домой, некоторые односельчане не скрывали недоверия к бывшему военнопленному, и девушки его избегали. Но все-таки жизнь у Николая Ефимова сложилась благополучно — он создал семью, стал известным строителем, а в 1973 году удостоился ордена Трудового Красного Знамени.

Шесть благодарностей Верховного Главнокомандующего И. Сталина получил за войну Игнатий Павлов из деревни Вурманкасы Вурнарского района, прадед по матери прораба Александра Порфирьева. Трое братьев другого прадеда, Павла Матвеевича Яранцева, пропали без вести на фронтах Великой Отечественной войны, да и место захоронения самого рядового Яранцева до сих пор неизвестно.

У Гаврила Капустина, деда менеджеров Дарьи Юриной и Елены Дворцовой, жизнь похожа на учебник географии: родился в Воронежской области, в Красную Армию призвался из Читинской области, воевал под Сталинградом, служил на 1-м Прибалтийском… А вот выяснить судьбу своего прадеда Александра Бочкова девушкам пока не удалось. Известно лишь, что ему и после войны не пришлось сложить оружие. По имеющимся в семье сведениям, он был направлен на Западную Украину и погиб там в 1947 году в бою с бандеровцами.

«Самоотверженным трудом, не считаясь с переутомлением, т. Смирнов способствовал прочному удержанию в руках частей Красной Армии отвоеванного у противника плацдарма за р. Одер», — эта выдержка из наградного листа сварщика и шофера 136-го отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона красноармейца Василия Петровича Смирнова, представленного к ордену Красной Звезды. Под обстрелом вражеской артиллерии и ежедневной бомбардировкой он в течение 5 суток заварил 36 полупонтонов, благодаря чему наводка паромных переправ через Одер была обеспечена в срок. Как не гордиться таким дедом его внуку, директору предприятия Дмитрию Алексееву?

Одинакова трагична судьба двух прадедов менеджера Юлии Чайковой. Гаврил Арсентьев и его брат Матвей из деревни Кюльхири Вурнарского были призваны Калининским райвоенкоматом в один и тот же день — 22 февраля 1942 года. Оба они попали в формировавшийся в селе Ишлеи 364-й стрелковый полк 139-й стрелковой дивизии. И оба пропали без вести летом 1942 года в ходе Ржевско-Сычевской операции. На память об их участии в боях остался лишь одинаковый номер полевой почты — № 1715…

Сделал ли коллектив этого предприятия что-то необычное и невозможное? Вряд ли. Записать семейные легенды, отсканировать сохранившиеся фотографии и письма, подтвердить их документами из общедоступных баз данных Министерства обороны РФ в сети Интернет сегодня под силу и школьникам, не то что взрослым и работающим людям. И цена изданной стостраничной книги вполне доступна каждому из нас.

Кстати, и другие предприятия республики тоже могут подхватить почин, создать свои книги Памяти. Ведь вспоминать о тех, кто защищал Родину в годы войны, мы будем не только в юбилейный год Победы.

КСТАТИ Приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу за большой вклад в установлении имен погибших и судеб пропавших без вести военнослужащих знаком «За отличие в поисковом движении» II степени награжден один из авторов книги, руководитель экспедиционного отряда Чувашского республиканского отделения Русского географического общества Дмитрий Алексеев.

Евгений Шумилов, ведущий рубрики «Будем помнить»