Чувашия отпраздновала Всероссийский день ходьбы

3 октября на обновленной Московской набережной в Чебоксарах собрались почти 1000 поклонников активного образа жизни разного возраста.

Масштабная акция, организованная Олимпийским комитетом России, проводится в стране в седьмой раз. Программа мероприятия началась с разминки для любителей физической культуры и спорта, проведенной в рамках проекта «За здоровьем в парки и на спортплощадки».

С приветственным словом выступили заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Алексей Нягин, титулованные спортсмены республики, заслуженные мастера спорта СССР и России Елена Николаева, Олимпиада Иванова, Владимир Андреев и Алина Иванова, руководитель Олимпийского совета Чувашии Анатолий Николаев и начальник управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары Александр Малов.

В компании с прославленными спортсменами, ветеранами спорта, государственными и политическими деятелями региона участники акции прошагали дистанцию в 1000 метров в поддержку олимпийской команды России.

Всего за два выходных дня в Чувашии к Всероссийскому дню ходьбы присоединились более 1900 приверженцев здорового образа жизни.

Николай Архипов

фото cap.ru

На финише каждый участник получил диплом от Олимпийского комитета России.