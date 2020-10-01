Новочебоксарский «Сокол» сыграл дебютные три матча первенства «Национальной молодежной хоккейной лиги»

С прицелом на будущее

Первый матч прошел 26 сентября в родных стенах ледового дворца «Сокол» против ХК «Белгород». Никто из соперников не хотел уступать, но в итоге игра завершилась со счетом 2:5 в пользу команды гостей. За команду из Новочебоксарска две шайбы забросил Максим Криворотов.

В начале октября хоккеисты «Сокола» отправились на две выездные игры. 2 октября подо-печные тренера Юрия Салканова сражались с командой «Рязань-ВДВ». Навязать борьбу сверстникам из Рязани у воспитанников новочебоксарского хоккея не получилось, и матч завершился со счетом 9:2 в пользу хозяев.

Еще одной остановкой для команды «Сокол» стал город Липецк. 4 октября состоялась встреча с командой с незатейливым названием ХК «Липецк». Дебютанты НМХЛ навязали серьезную борьбу. После второго периода разрыв в счете составлял всего одну шайбу в пользу хозяев. В третьем периоде подопечным Юрия Салканова отыграться не удалось. Итоговый счет — 6:3 в пользу ХК «Липецк». В составе команды «Сокол» две шайбы забросил Кирилл Теллин.

Николай Архипов

фото cap.ru

Голкипер «Сокола» эффектным приемом в стиле «бабочка» парировал один из самых сложных бросков в матче против ХК «Липецк».