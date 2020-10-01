Пять медалей привезли чувашские самбисты с Кубка России

Трехдневные состязания приверженцев самообороны без оружия, проходившие в городе Кстово, собрали более 500 лучших самбистов со всей страны. За эти дни спортсмены разыграли комплекты медалей в 22 весовых категориях среди мужчин, женщин и в боевом самбо. Кроме того, победители соревнований получат право представлять нашу страну на Кубке мира, который пройдет в 2021 году в Москве.

Представители Чувашии достойно защитили честь республики. По результатам поединков на Кубке страны в копилке нашей сборной две золотые, две серебряные и одна бронзовая медали.

Наградами высшего достоинства отметились Вера Лоткова и Максим Иванов, выступавшие в весовых категориях 54 и 79 кг соответственно. Серебряным призером соревнований в весе 64 кг стал Александр Федоров, а в группе женщин 50 кг — Татьяна Федорова. Медаль бронзового отлива в копилку команды положил Александр Бондарев, состязавшийся в весе 71 кг.

Николай Архипов

фото cap.ru

Триумфаторы турнира, проходившего в Кстово, будут представлять нашу страну на Кубке мира 2021 года в Москве.