Двое бывших сотрудников ДПС признаны виновными в получении взятки

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В ноябре прошлого года полицейские, тогда еще при исполнении служебных обязанностей, тормознули «ВАЗ-210930», водитель которого не предоставил преимущество в движении пешеходам. В ходе разбирательства у него были выявлены признаки алкогольного опьянения. Служивые решили не требовать, чтобы водитель прошел медицинское освидетельствование, и не составлять административный протокол. Если, конечно, он им заплатит…
Вечером того же дня полицейские встретились с автолюбителем в Чебоксарах в оговоренном месте, где тот передал им 10 тысяч рублей. Взяточников задержали сотрудники подразделения собственной безопасности МВД по Чувашии. Мера наказания для них, избранная судом — штрафы. От водителя они получили на двоих 10 тысяч рублей, а заплатят государству по 35 тысяч рублей. В СУ СКР по Чувашии отмечают, что оба злоумышленника были уволены из органов внутренних дел республики по отрицательным мотивам.

Опубликовано: 5 октября 2020 г.


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