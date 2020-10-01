Двое бывших сотрудников ДПС признаны виновными в получении взятки

В ноябре прошлого года полицейские, тогда еще при исполнении служебных обязанностей, тормознули «ВАЗ-210930», водитель которого не предоставил преимущество в движении пешеходам. В ходе разбирательства у него были выявлены признаки алкогольного опьянения. Служивые решили не требовать, чтобы водитель прошел медицинское освидетельствование, и не составлять административный протокол. Если, конечно, он им заплатит…

Вечером того же дня полицейские встретились с автолюбителем в Чебоксарах в оговоренном месте, где тот передал им 10 тысяч рублей. Взяточников задержали сотрудники подразделения собственной безопасности МВД по Чувашии. Мера наказания для них, избранная судом — штрафы. От водителя они получили на двоих 10 тысяч рублей, а заплатят государству по 35 тысяч рублей. В СУ СКР по Чувашии отмечают, что оба злоумышленника были уволены из органов внутренних дел республики по отрицательным мотивам.