Меры поддержки малого и среднего бизнеса распространятся также и на самозанятых

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Минэкономразвития РФ распространило меры поддержки малого и среднего бизнеса на самозанятых в рамках скорректированного нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщает ТАСС.
С июня самозанятые получили возможность обратиться в региональные центры «Мой бизнес» за оказанием необходимых услуг, консультационной или образовательной поддержкой в рамках нацпроекта. Кроме того, они могут получить финансовую поддержку, предоставляемую государственными микрофинансовыми организациями (микрозайм до 1 млн рублей под ставку не более ключевой ставки Банка России) и региональными гарантийными организациями. На сегодня в России зарегистрировано более 1,15 млн самозанятых. В Чувашии специальный налоговый режим для самозанятых граждан начал действовать с 1 июля текущего года.

Опубликовано: 5 октября 2020 г.


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