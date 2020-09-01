В Новочебоксарске выбрали нового главу города и объявили конкурс на должность руководителя администрации

Первое лицо города представили в минувшую пятницу в новочебоксарской администрации, где прошло первое организационное заседание городского Собрания депутатов седьмого созыва. Большинство народных избранников проголосовало за депутата по Южному одномандатному избирательному округу № 19, выпускника Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета Игоря Анакова. Напомним, ранее пост главы города занимал Олег Матвеев. Заместителем нового мэра утвержден Андрей Леонтьев, депутат по Химовскому одномандатному избирательному округу № 16.

Теперь городу необходимо подыскать нового управленца и на пост главы администрации, поскольку у прежнего сити-менеджера Ольги Чепрасовой истек срок контракта. Этим займется конкурсная комиссия. Ну а пока исполнять обязанности руководителя администрации Новочебоксарска будет заместитель главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры Александр Фадеев.

Большинство новочебоксарских депутатов проголосовало за 36-летнего Игоря Анакова. Ольга Чепрасова занимала пост главы администрации Новочебоксарска с 2017 года.