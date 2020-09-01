Чувашия — в лидерах рейтинга регионов по открытости бюджетных данных

В рейтинге регионов по открытости бюджетных данных, который составляет Научно-­исследовательский финансовый институт Министерства финансов России (НИФИ), Чувашия все последние годы занимала достойные места. Похоже, что эта похвальная традиция будет иметь продолжение.

На официальном сайте института размещен рейтинг регионов по двум из девяти направлений мониторинга уровня открытости бюджетных данных в 2020 году — «Первоначально утвержденный бюджет» и «Публичные сведения о деятельности государственных учреждений». Упоминается наша республика и в так называемой «Библиотеке лучшей практики», где собраны конкретные примеры работы по обеспечению открытости бюджетных данных, а также вовлечения граждан в процессы бюджетного планирования и контроля в регионах.

Согласно этим данным, Чувашия набрала 28 баллов из 28 возможных и вошла в число регионов с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных. Таких же высоких показателей смогли добиться лишь Краснодарский край, Калужская и Оренбургская области, сообщает Минфин Чувашии.

СПРАВКА «СЧ» По итогам 2016 года в рейтинге открытости бюджетных данных НИФИ Чувашия занимала 16­-е место в стране, по итогам 2017 года — 7-­е место, по итогам 2018 года — 5-­е место. А по итогам 2019 года она стала первой в России.