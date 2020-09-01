Ревизоры проверили территориальную схему обращения с ТКО и деятельность ГУПов

Тарифы не связаны со схемой, а выплаты — с планами

В последнее время в республиканских СМИ часто затрагивается тема тарифов на жилищно-коммунальные услуги. И дело не только в их сезонном повышении. В начале лета много было разговоров о тарифах на обращение с твердыми коммунальными отходами, которые региональный оператор «Экоцентр» очень хотел нынче поднять. И руководитель Чувашии Олег Николаев поручил республиканской Контрольно-счетной палате проверить отдельные стороны деятельности регоператора. О результатах этой ревизии в начале нашей беседы рассказала руководитель КСП Светлана Аристова.

— Мы проанализировали те аспекты деятельности регоператора, которые входят в рамки наших полномочий. И неожиданно обнаружили асинхронные действия исполнительной власти. В ноябре 2019 года устанавливались тарифы на обращение с ТКО на 2020 год. И в прошлом же году был заключен госконтракт на корректировку территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными. Это такой объемистый документ, где отражены данные о планируемом строительстве, реконструкции или выводе из эксплуатации мусорных полигонов, пути доставки мусора на утилизацию, в общем — один из основополагающих документов, который необходим для планирования тарифов.

— То есть основанием для пересмотра тарифов на мусор является изменение территориальной схемы?

— Не всегда. Тут два пути. Если изменение схемы не запланировано, то тарифы на следующий год просто проиндексируют. Так случилось с тарифами на 2020 год. Новая схема обращения с ТКО в Чувашии начала действовать с 2018 года, чему предшествовала в том числе и разработка терсхемы. Так как «мусорная» реформа по всей стране развивается дальше, с учетом требований в 2019 году следовало пересмотреть терсхему. А ее изменение должно повлиять и на тарифы — это второй метод их формирования.

И что же нам бросилось в глаза во время проверки? Тарифы на обращение с ТКО были установлены 29 ноября 2019 года, а работа над территориальной схемой обращения с отходами завершена только 5 декабря. Следовательно, корректировка терсхемы, являющейся основанием для пересмотра тарифов, была закончена позже их утверждения.

Второе, что выявили ревизоры, — это формальная работа над обновлением. Профильное министерство не предоставило нам все тома прежней терсхемы для анализа. В новую перекочевала часть старых данных, совершенно не измененных. Так, в новой схеме ни словом не упомянуто строительство мусороперегрузочной станции в Канаше, о которой мы подробно говорили в нашу с вами предыдущую встречу (подробности в «СЧ» 6 апреля с. г. «На коммунальных предприятиях долги, а на мусороперегрузочном оборудовании — ржавчина». — Авт.), отдельные этапы не выполнены.

И вот за такую недовыполненную работу подрядной организации заплатили из республиканского бюджета более 3,3 млн рублей. Сейчас Минприроды Чувашии вынуждено снова работать над территориальной схемой, учитывая все изменения, планы должным образом.

— А подрядчику нельзя предъявить претензии?

— Выставили претензию. Но подрядчик знает свои права и апеллирует тем, что заказчик принял и оплатил работу, так что по гарантии ничего не должен. Материалы по прошлогоднему контракту на разработку территориальной схемы нами переданы в Чебоксарскую природоохранную прокуратуру.

— Удалось ли Счетной палате посмотреть, как перемещаются отходы?

— Да. По отдельным районам посмотрели совместно с заинтересованными ведомствами выгруженные сведения из Глонасс, сверили со счетами перевозчиков, и, по нашему мнению, резервы имеются, Минприроды взяло это на заметку. Результаты анализа деятельности регионального оператора и отдельных вопросов обращения с отходами доведены до руководителя Чувашской Республики.

— Вы ведь еще и ГУПы минувшим летом проверяли? Это были плановые ревизии?

— Проверили ГУП «Фармация», кроме того — ОАО «Чувашхлебопродукт», весь пакет акций которого принадлежит республике. Настоящие ревизии предшествуют запланированному мероприятию по проверке неналоговых доходов, в том числе и плана приватизации за 2017-2019 годы. Предприятия совершенно разные, но их объединяет то, что они имеют большое социальное значение для республики. По измененному три года назад закону «Фармация» имеет статус единственного поставщика лекарств для наших больниц. А «Чувашхлебопродукт» обеспечивает республику запасами зерна.

Анализируя эффективность деятельности обоих предприятий, обратили внимание на установление плановых показателей на 2019 год. Они существенно ниже факта предыдущего года. Понятно, что «расти» всегда невозможно, но с таким подходом мы не согласились. Надо рассматривать показатели, характеризующие эффективность деятельности, хотя бы на уровне предыдущего года, а затем аргументированно обосновать при необходимости их снижение. Это свидетельствовало бы об открытости, прозрачности управления. Только мы не обнаружили ни на одном из предприятий таких письменных аргументов. Поэтому мы предложили профильным министерствам рассмотреть данный вопрос и поменять методику планирования. Деятельность руководителей предприятий оценивается и поощряется именно по результатам выполнения показателей финансово-хозяйственной деятельности. Доходы предприятий — это и показатель их развития, и отчисления в республиканскую казну.

— Что-то еще привлекло внимание ваших ревизоров?

— Много закупок осуществляется исключительно у единственного поставщика, что не обеспечивает принцип эффективности, порекомендовали поработать с положениями о закупках.

Скрупулезно проверили зарплату директоров. Зарплата руководителей ГУПов у нас регулируется отдельным постановлением Кабмина Чувашии (№ 234), в котором предусмотрено три основные выплаты — денежное содержание, выплаты компенсационного характера и стимулирующие (за достигнутые в работе показатели). И вот на «Фармации» обнаружилась четвертая. В дополнительное соглашение к контракту руководителя была вписана материальная помощь к отпуску в размере должностного оклада. Эта выплата, по мнению КСП, ни к одной из перечисленных не относится. А тут, на отдельно взятом предприятии, она вдруг появилась.

— Ваши ревизоры впервые столкнулись с такой ситуацией?

— В других ГУПах установлены выплаты к отпуску, к юбилейным датам, в трудных жизненных ситуациях, но не более двух МРОТ в год, а это значительно ниже. Сейчас поставили вопрос об отмене локального документа, который пошел в разрез с республиканским нормативно-правовым актом. До урегулирования данного вопроса директор «Фармации» такую выплату получать не может.

Вот если собственник ГУПов, Чувашская Республика, примет решение о социальных выплатах, предусмотрит их в нормативном акте, то будет все законно, никаких вопросов.

Фото Максима Васильева

Светлана Аристова: «До конца года КСП намерена проверить исполнение региональных проектов, в том числе по экологии».