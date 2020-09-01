Олег Николаев провел рабочие встречи с руководителями политических партий

Партийцы обещают поддержку и готовы поделиться кадрами

«Единая Россия» готова работать с Олегом Николаевым в интересах жителей Чувашии. Об этом заявил на встрече председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, руководитель Приволжского межрегионального координационного совета политической партии «Единая Россия» Вячеслав Тимченко. «Мы готовы оказывать Вам поддержку при реализации национальных проектов, планов развития, — сообщил он. У нас единые цели, задачи, команда. Партия также готова предложить свои кадры, если где-то нужно произвести кадровые изменения».

Новый руководитель региона оправдает доверие жителей республики, убежден депутат Государственной Думы РФ, руководитель фракции политической партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его мнению, Олегу Николаеву — одному из самых активных бывших депутатов фракции, грамотному и всегда ориентированному на людей руководителю — по силам важные задачи, которые ставит перед регионами Президент страны. «Приятно, что не только наша партия готова была выдвинуть Вас и поддержала Вашу кандидатуру на выборах Главы Чувашии. Поддержали и другие партии. А главное, оказали большое доверие жители региона», — подчеркнул Сергей Миронов.

Готов к конструктивному сотрудничеству и депутат Государственной Думы РФ, председатель Всероссийской политической партии «Родина» Алексей Журавлев. «Ваш результат на выборах достаточно высок, отметил он. — При этом, какие бы партии не поддерживали, прежде всего Вас поддержал народ Чувашии. С опорой на народ Вы сможете здесь много сделать».

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, Олег Николаев поблагодарил представителей партий за поддержку инициатив, направленных на развитие региона, и выразил уверенность в дальнейшем конструктивном диалоге и сотрудничестве со всеми, кто заинтересован в стабильности и процветании Чувашии.