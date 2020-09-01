Раскрыли с божьей помощью

Если бы не полицейские, Александро-Невский монастырь в Моргаушском районе Чувашии мог остаться без главной своей святыни…

Действующие лица и исполнители

Августовской ночью в храм Александро-Невского монастыря в Моргаушском районе, разбив окно, пробрался неизвестный. Охрана ничего не услышала: шел сильный дождь, и лишний раз покидать теплую келью сторожам не хотелось. Как раз на это и рассчитывал злоумышленник, который действовал без особой спешки. Судя по записям с камер видеонаблюдения, он провел в храме не менее полутора часов.

Вот он, пока еще робко осматриваясь, заходит в опустевшую церковь. Затем начинает двигаться гораздо увереннее, энергично курсируя от алтаря до притвора. По одной выносит иконы, прямо здесь же варварски выламывая их из деревянных киотов. Уносит самые ценные: Крещения Господня, Великомучеников Георгия Победоносца и Димитрия Солунского, Целителя Пантелеймона, Господа Вседержителя с предстоящими и главный образ обители — икону благоверного князя Александра Невского с частицей мощей.

В ходе просмотра записей оперативников не покидало ощущение, что ночной посетитель обители неспроста подтаскивал образа к окну — видимо, консультировался с более знающим сообщником. Хотя этот заход в собор был у преступников не первым. Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике выяснили, что за несколько дней до кражи в монастырь заезжал один любопытствующий. Ходил, смотрел, попросил разрешения сфотографировать иконы. И, что примечательно, запечатлел именно те, которые теперь значились в списке похищенных. Явно это не было простым совпадением…

Наши люди на такси не ездят

Сквозь проливной дождь похититель донес святые лики до ближайшего населенного пункта, где его забрала автомашина такси. Несколько часов сыщики не отходили от мониторов системы «Поток». Такси двигалось в направлении Нижегородской области, затем появилось на экранах уже под Владимиром. Там предполагаемые преступники разделились.

Буквально следом за ними во Владимирскую область выехала группа сотрудников чувашского уголовного розыска. Но и в Чувашии не прекращались оперативно-розыскные и технические мероприятия, чтобы помочь выехавшей группе как можно быстрее найти и задержать «гастролеров», пока те не вывезли, как собирались, иконы в Москву.

Не прошло и суток, как подозреваемые были задержаны в разных городах Владимирской области. Ранее неоднократно судимые, в том числе и за кражи предметов религиозного культа, мужчины никогда еще не сталкивались с такими стремительными действиями полиции и ломали голову, где же они «прокололись». Три из шести похищенных икон лежали в машине одного из задержанных. Каждую они рассчитывали продать по 2000 евро. Остальные просто выбросили по пути, посчитав не представляющими ценности…

Достали из-под земли

Обратный путь в Чувашию занял у оперативной группы гораздо больше времени. Жители Владимирской области, которых полицейские теперь везли под конвоем, точно не помнили, где именно избавлялись от похищенного. Поэтому сотрудникам уголовного розыска приходилось останавливаться чуть ли не возле каждого люка и каждой автозаправочной станции. Четвертый образ был извлечен из дорожного водоотвода во Владимирской области. Еще две иконы наши в туалете заброшенной автозаправочной станции под Нижним Новгородом. Каким-то чудом те не пострадали от такого кощунственного обращения.

Но, видимо, то, что нормальным людям кажется дикостью — для подобных типажей в порядке вещей. «Видите ли, философствовал один из задержанных, который, по его собственным словам, много за что был судим, иконы — это же не бог. Бог он в душе, а не в церкви». Житель Владимирской области еще до кражи из церкви проходил по следствию за причинение вреда здоровью сельчанина из Марий Эл. Перед приближающимся судом решил загладить вину перед пострадавшим, для чего ему требовалась крупная сумма денег. Красть из церквей владимирчанину было не в первой — в предмете, что называется, он разбирается неплохо.

«От человека без веры можно всего чего угодно ожидать», — говорит настоятель Александро-Невского мужского монастыря игумен Феодосий. В обители очень благодарны полицейским за оперативное раскрытие кражи.

Оба подозреваемых арестованы по решению суда на время расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 УК РФ. В настоящее время назначен и проводится ряд экспертиз. Для служителей же храма с более чем вековой историей все иконы, и без заключения экспертизы, святы и ценны. Здесь с нетерпением ждут их возвращения в обитель…

Фото пресс-службы МВД по Чувашии

Благодаря профессионализму чувашских оперативников ни одна из святынь не потеряна для храма