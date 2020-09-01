Среди победителей национального чемпионата WorldSkills — студенты Чебоксарского кооперативного техникума

Студенты Чебоксарского кооперативного техникума Чувашпотребсоюза Анна Иванова и Виктория Ильина завоевали бронзовую медаль в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Соревнования по компетенции «Туроператорская деятельность» прошли с 6 по 12 сентября на базе самого техникума. В них приняли участие команды из Москвы, Тюмени, Кемерово и других регионов России. В рамках конкурсного задания студенты готовили презентации, отвечали на вопросы, демонстрировали умение общаться с клиентами и выявлять их потребности.

Победа такого уровня — это всегда заслуга всего преподавательского коллектива. Но особая заслуга в подготовке участниц принадлежит преподавателю сервисных дисциплин Воржаковой Ирине Витальевне.

Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) состоялся с 6 по 21 сентября в дистанционно-очном формате. Его организаторами являются Министерство просвещения Российской Федерации, правительство Кузбасса, союз «Молодые профессионалы», Агентство стратегических инициатив.

Чебоксарский кооперативный техникум Чувашпотребсоюза ежегодно выпускает 300 специалистов по 9 востребованным специальностям.

Антонова Надежда