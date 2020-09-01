Тепло в садики и больницы придет раньше

А вот оснований для введения новых ограничений — нет

На двух значимых моментах, которые не значатся в повестке, остановился врио Главы Чувашии Олег Николаев, начиная вчера еженедельное совещание в Доме правительства. Один из них касался слухов о том, что скоро в республике якобы снова введут ряд ограничений из-за коронавируса.

ПОРУЧЕНИЕ.

МИНЗДРАВУ, МИНОБРАЗОВАНИЯ, МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ И ДРУГИМ ОТВЕТСТВЕННЫМ ВЕДОМСТВАМ ПЛАНОВО И ТЩАТЕЛЬНО ОТРАБАТЫВАТЬ ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ВСПЛЕСКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОВИДОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ ВСЕХ МЕР ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

«Просмотрев за прошедшие выходные соцсети, выделил для себя большой ряд вопросов по поводу закрытия торговых центров и прочих объектов», — отметил Олег Николаев, добавив, что некоторые пользователи даже указывают конкретную дату — с 20 сентября. Понятно, что слухи подогревает обострившаяся обстановка по коронавирусу в других странах, предположил руководитель региона. Но поспешил успокоить — благодаря своевременно принятым мерам и совместным усилиям в Чувашии, как и в России в целом, ситуация стабильная. И она останется таковой при соблюдении всех санитарных норм и требований.

«Оснований волноваться на сегодня нет, поэтому работаем по тому плану, который мы для себя наметили, — еще раз подчеркнул Олег Николаев. — При этом очень важно четко и последовательно выполнять все необходимые требования, дабы не допустить всплеска заболеваемости и не возвращаться снова к ограничениям».

ПОРУЧЕНИЕ. МИНТРУДУ ЧУВАШИИ ПРОРАБОТАТЬ ВОПРОС ПО СВОЕВРЕМЕННОМУ ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМ ВЫПЛАТ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ.

Немало вопросов от жителей Чувашии поступает руководителю региона и по мерам соцподдержки, в частности — тем, кто потерял работу. Люди жалуются на задержки выплат.

«Действительно, в настоящее время по социальным выплатам безработным у нас имеется задолженность», — подтвердила министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова, объяснив это тем, что пока не пришли в достаточном количестве федеральные деньги.

Поступивших за последние две недели средств в 50 и 70 млн рублей не хватило, чтобы полностью закрыть задолженность. Отчасти она вызвана и тем, что в начале осени были продлены до 1 октября выплаты безработным гражданам на несовершеннолетних детей в размере 3 тыс. рублей (изначально такая поддержка выплачивалась до 1 сентября). Соответственно увеличился объем потребности на выплаты безработным. По словам министра, поступление федеральных средств ожидается в ближайшее время.

Напомним, во время пандемии максимальная величина пособия по безработице выросла до 12130 рублей, минимальная его величина в мае —августе составила 4500 рублей.

ПОРУЧЕНИЕ.

ДОСРОЧНО НАЧАТЬ ПУСК ТЕПЛА В ШКОЛЫ, ДЕТСАДЫ, БОЛЬНИЦЫ И ДРУГИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ.

Как доложил руководитель регионального Минстроя Александр Героев, по большому счету в республике почти все готово к отопительному сезону. Социальные объекты готовы на 95,8%, получены паспорта готовности в 16 муниципальных образованиях, в двух районах завершается оформление документов, а вот к остальным муниципалитетам есть вопросы.

Не откладывая их решение на потом, Олег Николаев тут же попросил глав администраций, которые участвовали в планерке в режиме видеоконференцсвязи, отчитаться, где у них проблемы. Выяснилось, что в целом они не критичны. В Батыревском, Шумерлинском, Вурнарском, Красночетайском районах и в Алатыре ситуация, по заверениям глав, разрешена. Неясно лишь, что с Шемуршинским районом, на связь администрация не вышла.

В ожидании паспорта готовности и столица Чувашии. По словам главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова, город в целом готов к отопительному сезону, осталось подготовить две спортшколы. Еще в двух многоэтажках и 13 детских садах идет капитальный ремонт, и если в первом случае ремонт планируют завершить до конца этой недели, то во втором — работы закончатся лишь в октябре. Поэтому подача тепла там отложена. Но за детей можно не беспокоиться, малыши пока переведены в другие детсады, успокоил Алексей Ладыков.

«Задача была подготовиться к отопительному сезону к 15 сентября. Отрадно, что большинство муниципалитетов справились, но там, где проблемы остаются, их необходимо срочно решать. Если что-то пойдет не так, то и разговаривать будем на других тонах», — предупредил глав администраций Олег Николаев.

Максимальная готовность социальных объектов важна сейчас еще и потому, что Роспотребнадзор рекомендовал пустить тепло в социальные объекты пораньше, не дожидаясь нормативных показателей среднесуточной температуры воздуха, чтобы не допустить всплеска инфекционных заболеваний, объяснил руководитель региона.

КСТАТИ По данным Минстроя Чувашии, в пяти муниципальных образованиях — в Канашском, Моргаушском, Чебоксарском, Ядринском и Урмарском районах — пуск тепла на объекты социальной сферы уже начат. В ближайшее время тепло дадут в Ибресинском, Комсомольском и Шумерлинском районах.

Также на планерке исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Чувашии Александр Воробьев доложил о предварительных итогах пожароопасного сезона этого года на землях лесного фонда. Всего у нас произошло 4 лесных пожара на площади 178,4 га. Самый крупный из них случился 30 марта в Алатырском лесничестве. Виной всему оказался человек. Ущерб лесному фонду составил более 19 млн рублей.

Подвели на совещании итоги и прошедшего в эту субботу Всероссийского дня бега «Кросс нации» и 31-го Всероссийского олимпийского дня. По словам министра спорта Чувашии Василия Петрова, праздник спорта нашел широкий отклик в сердцах людей. Лишь в Алатырском районе из-за сложной эпидемиологической обстановки массовый забег отложили до 26 сентября. Ну а больше всего бегунов отмечено в Батыревском районе, Новочебоксарске и Чебоксарах. Победители и призеры награждены медалями и дипломами, каждый участник кросса получил на память футболку.

Всего же спортивный праздник собрал более 9 тысяч участников. Правда, если б не коронавирус, он был бы гораздо масштабнее. Напомним, в прошлом году на старты «Кросса нации» вышло свыше 70 тысяч жителей республики.