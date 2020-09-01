«Кросс нации» вновь зовёт на старт!

Чувашия в 17-й раз присоединится к проведению Всероссийского дня бега «Кросс нации». Одновременные старты пройдут 19 сентября в 26 территориях республики.

Традиционно центральный старт состоится в Чебоксарах. В этом году трасса «Кросса нации» пролегает по живописной Московской набережной реки Волга. Стартовый городок будет расположен в районе центрального пляжа. К участию приглашаются все любители бега старше 18 лет. Всего запланировано пять забегов на дистанции 1000 и 2000 метров.

Начнётся программа спортивного праздника с массовой разминки, присоединиться к которой смогут все желающие. Напомним, Чувашия является федеральной экспериментальной (инновационной) площадкой по разработке моделей и механизмов вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом в парковых и рекреационных зонах. В рамках экспериментальной площадки в регионе реализуется проект «За здоровьем в парки и на спортплощадки», подразумевающий проведение открытых тренировок на свежем воздухе для различных категорий граждан.

Заявки на участие в центральном старте (г.Чебоксары) принимаются до 17:00 часов 16 сентября на адрес электронной почты: sport43@cap.ru (Контактное лицо – Малов Иван Сергеевич, тел. 64-22-54). Выдача стартовых номеров будет осуществляться 17 сентября с 15 до 18 часов в Центре спортивной подготовки им.А.В.Игнатьева (г.Чебоксары, ул.Чапаева, д.17, каб. 203).

В день проведения соревнования мандатная комиссия работает для участников массовых забегов с 8.30 до 11.00 часов.

Торжественная церемония открытия «Кросса нации» начнётся в 11.45.

Программа «Кросса нации» в Чебоксарах