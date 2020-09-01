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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ВЛАДИМИР САМАРИН
заместитель президента Гильдии российских адвокатов

«С удовольствием должен констатировать факт большой подготовительной работы, которую провели в Чувашской Республике. Были созданы Единый информационный центр и Штаб общественного наблюдения. И вся работа была проведена от верхов до самых низов. На избирательных участках я разговаривал со всеми, начиная от тех людей, которые обеспечивают санитарную безопасность. Беседовал с полицейскими, сотрудниками избирательных комиссий и наблюдателями. Все оказались готовы. Что касается выявленных нарушений, то серьезных среди них замечено не было. Максимум — мелкие организационные недоработки. Все сигналы моментально обрабатывались Штабом общественного наблюдения, на места выезжали мобильные группы и проверяли информацию».

Опубликовано: 14 сентября 2020 г.


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