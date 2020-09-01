ВЛАДИМИР САМАРИН

заместитель президента Гильдии российских адвокатов

«С удовольствием должен констатировать факт большой подготовительной работы, которую провели в Чувашской Республике. Были созданы Единый информационный центр и Штаб общественного наблюдения. И вся работа была проведена от верхов до самых низов. На избирательных участках я разговаривал со всеми, начиная от тех людей, которые обеспечивают санитарную безопасность. Беседовал с полицейскими, сотрудниками избирательных комиссий и наблюдателями. Все оказались готовы. Что касается выявленных нарушений, то серьезных среди них замечено не было. Максимум — мелкие организационные недоработки. Все сигналы моментально обрабатывались Штабом общественного наблюдения, на места выезжали мобильные группы и проверяли информацию».