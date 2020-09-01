Право на бесплатные прививки от гриппа получат соцработники, вахтовики, волонтеры и госслужащие

В республике полным ходом идет вакцинация от гриппа, чтобы к моменту подъема заболеваемости у людей сформировался иммунитет.

Ежегодно бесплатные прививки делают тем, кто входит в декретированные группы. Это дети старше 6 месяцев, студенты, педагоги, медики, работники транспорта, коммунальной сферы, взрослые старше 60 лет. Но в ходе видеоселекторного совещания с организаторами здравоохранения федеральный министр Михаил Мурашко озвучил информацию, что список тех, кого нужно вакцинировать бесплатно, планируется расширить. В него теперь войдут работающие в сфере услуг, сотрудники правоохранительных органов, социальные работники, муниципальные и государственные служащие, вахтовики, а также волонтеры. Для того чтобы регионы могли закупить вакцину, дополнительно из федерального бюджета выделено более 4 млрд рублей. Подробности о вакцинировании в ближайших номерах «СЧ».