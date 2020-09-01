ЭЛЛА ПАМФИЛОВА

председатель ЦИК России

«Текущая избирательная кампания — одна из сложнейших по ряду факторов. Но мы сделали все, чтобы провести ее успешно, справились со всеми вызовами. Поэтому я могу с уверенностью доложить о полной готовности избирательной системы России к Единому дню голосования. Приоритет остался прежним — безопасность граждан. Неизменными остались и задачи — обеспечение легитимности и достоверности итогов выборов. В Единый день голосования, 13 сентября, состоятся свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ (за исключением Кабардино-Балкарской Республики и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. На выборах высших должностных лиц в 18 субъектах РФ выдвинулись 147 кандидатов. 89 из них зарегистрированы».