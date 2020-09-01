Соглашение о сотрудничестве и наблюдении на выборах подписали представители кандидатов и более 20 НКО

В Общественной палате Чувашии состоялось очередное подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в наблюдении за проведением выборов в сентябре 2020 года.

Свои подписи под соглашением о сотрудничестве и взаимодействии от партий поставили представитель Чувашского регионального отделения политической партии «Патриоты России», кандидат на должность Главы Чувашской Республики Сергей Матвеев, а также представитель Регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», кандидат на должность Главы Чувашской Республики Николай Степанов. Кроме этого, документ подписали представитель кандидата на должность Главы Чувашии Олега Николаева Наталия Партасова, руководитель ШОН Дмитрий Донсков и председатель Общественной палаты Алексей Судленков.

От НКО соглашение подписали Межнациональная общественная организация «Чувашский национальный конгресс», Общественная организация «Федерация бокса Чувашской Республики», Чувашская республиканская общественная организация по формированию гражданского общества «Союз активной молодежи», Чувашское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», Адвокатская контора Чувашии, Общественная организация «Союз юристов Чувашской Республики». Таким образом, с учетом ранее оформленных аналогичных документов, со штабом подписали соглашения о сотрудничестве более 20 НКО республики.

«Спасибо, что вы откликнулись. Этот год особенный и для страны, и для Чувашии. Уверен, выборы пройдут честно и открыто», — сказал Дмитрий Донсков, выразив благодарность всем, кто присоединился к работе штаба.

Михаил Сидоров