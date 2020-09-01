Об опасных вольтах, любознательных детях и беспечных рыбаках

Уроки электрической безопасности для младшеклассников от филиала ПАО «Россети Волга» — «Чувашэнерго» в День знаний стали традиционными. Но в этом году угроза распространения коронавирусной инфекции заставила скорректировать работу по профилактике электротравматизма среди детей. Нынче 1 сентября энергетики школы посещать не стали. Тем не менее, говорят в филиале, пандемия необходимость внимательного отношения к жизни и здоровью детей не отменяет. Впрочем, взрослым осторожность при обращении с электричеством тоже необходима. Значит, работа в рамках программы компании «Россети Волга» по снижению рисков электротравматизма среди сторонних лиц будет продолжена.

Уроки интересные и полезные

Мнение в энергокомпании однозначное: пандемии приходят и уходят, а актуальность работы по предотвращению несчастных случаев с детьми остается.

— Очень важно, чтобы дети имели представление о том, что наряду с благами, которые несут киловатты, электричество таит и большую опасность, — говорит заместитель главного инженера — начальник службы производственной безопасности и производственного контроля филиала «Чувашэнерго» Юрий Мусаков. — Дети должны знать, что территория энергетических объектов — не место для игр и развлечений, что электрический ток может нести смертельную угрозу и не прощает небрежного отношения. Что такое шаговое напряжение и как выйти из опасной ситуации, как выглядят предупреждающие и запрещающие знаки и т. д. — стремимся, чтобы детвора все это знала, только так можно избежать беды.

Тем не менее работа с детьми предупреждением об опасности энергообъектов распределительной сетевой компании не ограничивается. В быту электрический ток несет не меньшую угрозу — при неправильном с ним обращении. Автор этих строк не раз присутствовал на занятиях «электрического ликбеза», проводимых энергетиками, и видел, с каким интересом мальчишки и девчонки воспринимают информацию из уст специалистов — представителей «Чувашэнерго». Подобные уроки — не монотонный пересказ множества запретов. Энергетики привозят в школы и детские сады свою амуницию — ребята с удовольствием примеряют каску и тяжелые диэлектрические боты, смотрят мультфильмы про безопасное электричество, активно участвуют в викторинах — с памятными призами для победителей…

Словом, уроки проходят интересно и с пользой. Как правильно вытаскивать вилку электрического шнура из розетки, в какой последовательности нужно подсоединять мобильный телефон и зарядное устройство (сначала зарядник к телефону и только затем вилку в розетку, а не наоборот), почему нельзя вытирать работающий телевизор влажной тряпкой и т. д. — школьники получают ответы на все вопросы. Вроде бы мелочи, но из этих и других моментов и складывается то большое, которое называется воспитанием электробезопасного поведения.

Ученье — свет…

…А неученье — тьма. Применительно к нашей теме — в буквальном смысле. В филиале энергокомпании уверены, что уроки электробезопасности важны для детей уже в младшем возрасте. Они любопытные — только-только начинают узнавать про электричество, им все интересно, потому нужно предостеречь от ненужных экспериментов с электричеством, дать им правильные знания уже в раннем возрасте.

Уроки в этом году тоже были — и, надеемся, будут — еще до карантина, с начала года в районах и городах республики электрической грамоте обучили около 1,2 тыс. детей. А с 2006 года, когда чувашские энергетики вплотную занялись проведением подобных уроков и встреч, в городах и районах Чувашии с азами обращения с электричеством ознакомлены несколько десятков тысяч школьников и воспитанников дошкольных образовательных учреждений.

В период летних каникул вездесущая детвора нередко оказывается без присмотра взрослых, повышается риск их нахождения вблизи действующих электроустановок. Поэтому энергетики филиала «Чувашэнерго» регулярно проводили и проводят проверку защиты энергообъектов от проникновения посторонних лиц, а также наличия знаков безопасности. Еще в мае во все образовательные учреждения были направлены информационные материалы для дистанционных занятий с детьми по электробезопасности дома и на улице, они стали хорошим подспорьем для педагогов в организации обучения своих подопечных.

И ухи не будет

Безопасной электроэнергии не бывает, а протяженность только воздушных линий электропередачи, находящихся на балансе «Чувашэнерго», составляет порядка 21 тыс. километров. Помимо этого, в ведении энергетиков находятся более ста подстанций напряжением 35 кВ и выше, тысячи трансформаторных подстанций 10 кВ. Специалисты не рекомендуют приближаться к опорам ЛЭП ближе чем на 20 метров, так как высоковольтное напряжение способно поразить человека на расстоянии, без непосредственного контакта. В охранных зонах ЛЭП нельзя запускать любые летательные аппараты, в том числе квадрокоптеры. В частности, увидев на земле оборванный провод, необходимо отойти на 8 метров и предупредить окружающих, не играть рядом с линией электропередачи. Нельзя разводить под ВЛ костры, устраивать туристические стоянки в их охранных зонах. Смертью или серьезным увечьем грозит проникновение в трансформаторную подстанцию и наброс предметов на провода.

В разгар рыболовного сезона хлопот прибавляют беспечные рыбаки: энергетики напоминают им о необходимости соблюдать меры предосторожности и держаться подальше от воздушных ЛЭП. Вблизи водоемов размещены специальные предупреждающие плакаты о запрете рыбной ловли, а в рыболовных магазинах распространяются полиграфические материалы, информирующие о правилах безопасной рыбалки.

Говорят, была бы уда, а рыба будет. А может и не быть — если… Рыбакам необходимо выбирать места вдали от ВЛ и иных энергообъектов. Расстояние от земли до проводов линии электропередачи составляет 6-7 метров, а длина удочки доходит до 7 метров. Кроме того, необходимо предварительно складывать удилища при проходе под воздушными ЛЭП во избежание случайного прикосновения или приближения к проводам удилища на недопустимо близкое расстояние — менее 1,5 метра.

— Современные удилища изготавливаются из материалов, которые являются проводником или полупроводником электрического тока, — объясняет Юрий Мусаков. — Повышенная влажность в границах водоема, мокрые леска и удилище создают опасность для жизни, а приближение к электрическим проводам на недопустимое расстояние и их касание неизбежно приведет к беде. При этом смертельную электротравму может получить не только сам рыбак, но и находящиеся рядом люди. И в грозу ловить рыбу категорически запрещается.