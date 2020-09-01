Состоялась рабочая встреча Владимира Путина с врио Главы Чувашии Олегом Николаевым

Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Чувашской Республики Олегом Николаевым

В.Путин: Олег Алексеевич, добрый день!

О.Николаев: Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович!

В.Путин: Чем порадуете? Как ситуацию оцениваете в республике?

О.Николаев: В самом начале разрешите мне коротко Вам доложить о ситуации, связанной с новой коронавирусной инфекцией.

Для того чтобы обеспечить лечение заболевающих в самый сложный период, это в конце мая – начале июня, нами было развёрнуто 1955 коек, чтобы обеспечить соответствующую медицинскую помощь. При этом нужно отметить, что по нормативу Минздрава Российской Федерации мы развернули 609 коек, для того чтобы людей лечить. Таким образом, получается, что более чем в три раза нам пришлось увеличить коечный фонд.

Сейчас постепенно коечный фонд возвращается в нормальное русло, чтобы людей обеспечить соответствующей медицинской помощью, в том числе Федеральный центр ортопедии и эндопротезирования уже начал работать в плановом режиме.

И, конечно же, в зоне особого внимания находится доведение денежных выплат до медицинского персонала в соответствии с Вашими решениями. Мы в республике приняли ряд дополнительных решений, для того чтобы охватить тех людей, которые также активно работают в этом процессе, но как-то остались, скажем, вне финансового обеспечения. Это прежде всего диспетчеры скорой медицинской помощи, технический персонал, таких людей примерно 900 человек. Если в соответствии с Вашими решениями выплату получают более 7300 человек, то мы дополнительно приняли решение и охватили примерно 900 человек медицинского персонала.

В то же самое время ситуация, связанная с новой коронавирусной инфекцией, обнажила проблемы, прежде всего в системе здравоохранения, которые в республике имелись. Это отсутствие республиканской инфекционной больницы и достаточно старые корпуса Республиканской клинической больницы, где у нас расположен сердечно-сосудистый центр, а именно этот вид заболевания исторически является сложным для республики.

Если говорить о Республиканской клинической больнице, то корпуса этого учреждения здравоохранения построены в 1950-х годах и не позволяют осуществлять соответствующую маршрутизацию заболевающих. И, конечно же, сейчас получаем очень много нового оборудования, современного, в соответствии с национальными проектами, которые реализуются в соответствии с Вашими инициативами. Этот старый фонд не позволяет даже должным образом их устанавливать, потому что они по другим стандартам построены.

Мы провели соответствующую работу с Минздравом предварительно, провели изучение данного вопроса. Два варианта развития событий. Первый вариант – это строительство новой Республиканской клинической больницы, тогда стоимость этого проекта более чем 24 миллиарда рублей вместе с оборудованием. Есть вариант реконструкции существующей больницы, это тоже, возможно, и позволит обеспечить соответствующей медицинской помощью в соответствии с современными стандартами. Это уже более чем в два раза меньше, примерно чуть более 11 миллиардов рублей.

Просил бы Вас дать поручение Минздраву Российской Федерации проработать, мы готовы вместе поработать с ними по решению этих двух вопросов: строительство республиканской инфекционной больницы и реконструкция Республиканской клинической больницы. И включение данных объектов в соответствующую программу Минздрава Российской Федерации.

Далее разрешите перейти к вопросам экономики. Конечно же, ситуация с новой коронавирусной инфекцией сильно повлияла на ситуацию в экономике. Если в целом, в виду того, что Вы нам дали соответствующие полномочия принимать решения по обстановке, у нас промышленность в основном работала, строительство работало, предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность в республике, работали. Тем не менее в некоторых отраслях у нас произошло снижение, это прежде всего розничная торговля, платные услуги населению, и, к сожалению, в строительстве жилья тоже произошёл спад. Но в целом объём промышленного производства нам удалось сохранить на уровне 98 процентов от прошлого года.

При этом хотелось бы отметить, что если взять направление сельского хозяйства, то у нас ситуация даже чуть лучше, чем в прошлом году: мы идём с опережением. Если нам удастся использовать каждый погожий день и каждый час хорошей погоды, то мы даже можем выйти на рекордные объёмы валовой продукции в сельском хозяйстве, это 1 миллион тонн валовой продукции, что сопоставимо с рекордом 92-го года прошлого века.

Конечно же, ситуацию в экономике сильно облегчили решения, которые Вы приняли по беспрецедентным мерам поддержки экономики. Прежде всего в плане поддержки малого и среднего бизнеса и всех тех предприятий, которые оказались пострадавшими. Мы постарались совместно с кредитными организациями, совместно с бизнесом, совместно с федеральной налоговой инспекцией все эти меры максимально использовать.

Если говорить о населении, оно тоже получило все предусмотренные формы поддержки. Только по детям в соответствии с Вашими решениями выплачено на сегодняшний день 4 миллиарда 975 миллионов рублей, доведено из расчётно-возможного примерно около 5 миллиардов 100 миллионов рублей. Работа будет продолжена до 1 октября, и, соответственно, мы, уверен, охватим всех желающих.

Для того чтобы максимально эффективно реализовывать экономическую политику, нами ещё весной, после Вашего назначения меня временно исполняющим обязанности главы региона, была начата работа по разработке комплексной программы развития республики на ближайшие пять лет. Причём её предназначение было прежде всего обеспечить синхронизацию действующих программ, национальных проектов и индивидуальной программы социально-экономического развития республики, которая была разработана в рамках помощи десяти самым отстающим в социально-экономическом развитии регионам. Главная цель этой программы, конечно же, синхронизация действий, обеспечение максимальной эффективности и, соответственно, достижение тех национальных целей и индикаторов национальных проектов, которые Вами обозначены.

Было важно, и мы, соответственно, в этом направлении работаем, обеспечить максимально лёгкую или комфортную среду ведения предпринимательской деятельности, Вы на это постоянно обращаете внимание. Прошло первое заседание Координационного совета по активизации предпринимательской инвестиционной деятельности и защите прав предпринимателей. Мы с коллегами из территориальных органов федеральной власти, исполнительной власти, кабинета министров Чувашской Республики, с бизнесом решаем задачи выявления проблемных моментов в ведении предпринимательской и инвестиционной деятельности и в выработке соответствующих решений. Таким образом, все эти меры нам позволили достичь достаточно неплохих результатов в экономике.

При этом, если вернуться к сельскому хозяйству, хотел бы доложить Вам, что мы в этом году приняли ряд решений по дополнению федеральных форм поддержки отрасли сельского хозяйства и товаропроизводителей и зафиксировали достаточно сильный рост закупки оборудования и техники как для производства сельскохозяйственных работ, так и для переработки сельскохозяйственной продукции. Эти темпы роста почти в два раза превышают прошлогодние.

Кроме того, для того чтобы закрепить людей в сельской местности, мы приняли решение по дополнительному снижению ставки по сельской ипотеке. Если федеральная норма позволяет людям получить сельскую ипотеку под 3 процента, то различные категории работников сельского хозяйства, проживающие в сельской территории, могут снизить этот процент до 0,1 процента. Это прежде всего семьи с тремя и более детьми, другие категории чуть выше. На эту меру мы также пошли сознательно, потому что у нас в республике чуть больше 40 процентов проживают в сельской местности.

И здесь, Владимир Владимирович, я хотел бы к Вам обратиться. У нас есть такой объект – Шемуршинское водохранилище, которое было создано ещё в рамках реализации программы «Чистая вода» в 2010–2015 годах. При этом водохранилище создано, вся очистительная, насосная техника смонтирована, часть водоводов построена, и объект на сегодняшний день законсервирован. Если этот объект запустить, построив водоводы, то примерно 60 тысяч сельского населения может получить чистую, качественную воду. Кроме того, в случае необходимости характеристики объекта позволяют снабжать водой также соседние районы Республики Татарстан.

Если бы Вы поддержали данное предложение и дали поручение Минстрою в рамках уже действующей программы «Чистая вода» доработать этот проект (проект оценивается примерно в 1,7 миллиарда рублей, соответствующую работу по разработке проектно-сметной документации мы уже начали и планируем завершить к концу года), то это было бы очень полезно для повышения качества жизни трёх районов Чувашской Республики и производственных объектов, которые там осуществляют свою хозяйственную деятельность.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Я бы ещё хотел Вам передать слова благодарности от жителей Чувашской Республики, города Чебоксары, потому что в своё время Вы подписали указ о праздновании 550-летия города Чебоксары и 100-летия Чувашской автономии. В прошлом году было 550 лет городу Чебоксары, в этом году 100 лет Чувашской автономии.

Конечно же, много было сделано. Мы планировали в этом году масштабно отметить наш юбилей, юбилейный год, но ситуация с новой коронавирусной инфекцией многие планы поменяла. Но для жителей Чувашии было огромной радостью 24 июня, в День образования Чувашской автономии, наблюдать за парадом в честь Победы в Великой Отечественной войне. Это, конечно же, очень сильно вдохновило и лично меня, и весь чувашский народ. Огромное Вам за это спасибо, искренне Вам передаю.

Тем не менее нами было реализовано в соответствии с Вашим указом достаточно много объектов. Это и инфраструктурные, в частности Московский мост в городе Чебоксары. Это объекты культуры и социальной сферы, такие как Театр юного зрителя, Чувашская республиканская филармония и ряд других объектов. И всё это, конечно же, очень здорово повысило доступность всех этих услуг в республике и в городе.

Хотел бы отметить, что город Чебоксары разросся за эти годы. Ещё в 70-х годах в генплане развития города было предусмотрено так называемое третье транспортное полукольцо, которое должно было объединить и жилые массивы (три: Северо-Западный, Юго-Западный и Новоюжный), но и в то же самое время обеспечить федеральные трассы, которые въезжают в город, с тем чтобы, не заезжая в городской центр, можно было в том числе выехать из города. На сегодняшний день город разросся, а эта трасса, магистральная трасса, которая объединяет три больших микрорайона, жилых массива, она отсутствует.

Мы сейчас работаем над этой проектно-сметной документацией, планируем её буквально в ближайшее время завершить и получить соответствующую экспертизу. Весь объект стоит чуть более 20 миллиардов рублей. Если бы Вы поддержали и дали поручение Минтрансу по началу строительства первого этапа (а объект можно построить в три этапа), первый этап стоит примерно 5,5 миллиарда рублей. То есть 100 миллионов мы готовы профинансировать сами, если бы 5,4 Минтранс нам выделил, то это, конечно же, было бы очень здорово для города и для улучшения инфраструктуры. А самое главное, это позволяет использовать те земли, которые на сегодняшний день зарезервированы под этот объект, и дальше их вводить в том числе для жилищного строительства.

Ещё один момент, я его упустил, не могу не доложить, Владимир Владимирович, разрешите вернуться к теме влияния новой коронавирусной инфекции. Эта ситуация обнажила достаточно серьёзную проблему республики, так называемую скрытую занятость. То есть у нас за это время очень серьёзно подросла фиксация людей, которые оказались безработными. За всё это время зафиксировано примерно 40 тысяч обращений в службы занятости. При этом из них примерно 3700 человек – те, которые потеряли работу из-за коронавирусной инфекции, из-за экономических сложностей, остальные – вновь которые обратились.

Мы за это время смогли трудоустроить около 13 тысяч человек. Сейчас есть вакансии примерно на 16 тысяч, и мы приняли очень много решений, для того чтобы активизировать процесс обучения, в том числе через систему поддержки малого предпринимательства вводить их через социальные контракты в активную деятельность. Проблема есть, мы над ней работаем. И, конечно же, нам в помощь реализация наших планов по развитию экономики и созданию новых рабочих мест.

Завершая своё выступление, мой доклад Вам, Владимир Владимирович, я ещё раз выражаю огромную благодарность за решения, которые Вы приняли по юбилейным датам Чувашской Республики и городу Чебоксары. И, конечно же, за те меры поддержки, которые реализованы в соответствии с Вашими решениями в это очень сложное время.

В.Путин: Олег Алексеевич, я сейчас не буду повторять некоторые вещи, о которых Вы сказали, они очевидны, это объективные данные. По основным показателям у вас всё в порядке. Ну, всё никогда не может быть в порядке, но, во всяком случае, тенденция очень хорошая, позитивная по всем, повторяю, основным показателям.

Но что меня, честно говоря, порадовало – это то, что вы смогли трансформировать эти позитивные тенденции в экономике в социальную инфраструктуру. У вас количество врачей на 10 тысяч жителей – выше, чем в среднем по стране. У вас количество обучающихся в общеобразовательных организациях в одну смену – тоже выше, чем по стране, это позитивный момент. И обеспеченность дошкольными учреждениями, не знаю, как Вы оцениваете, сколько там процентов, но тоже в целом больше, чем по стране.

На одну из проблем Вы обратили внимание – это уровень безработицы. Он, к сожалению, ненамного, меньше процентного пункта, но тоже повыше, чем в среднем по России. Я понимаю, что сейчас обратились в службы занятости те люди, которые давно уже, на самом деле, не работали, просто мы повысили выплаты по безработице, и люди пришли. Но и хорошо, что они пришли, пусть они эти деньги получают. Статистика поменялась, но это везде так, не только у вас, это во всех субъектах Федерации так. Всё-таки у вас чуть меньше процентного пункта, повторяю, но в целом безработица повыше. Здесь нет ничего необычного, ничего страшного, просто нужно обратить на это внимание и заниматься этим делом.

Вы уже упомянули об одной из существенных проблем региона. Конечно, сами вы с этим не справитесь. Это состояние водных объектов и гидротехнических сооружений, сброс воды, в том числе неочищенной. Над этим нужно Вам, конечно, с Правительством активнее поработать.

А те вопросы, которые Вы поставили, безусловно, являются актуальными. Я постараюсь вам помочь. Нужно, чтобы вы вписались в национальные проекты. Это касается инфраструктуры, дорожной инфраструктуры, строительства медицинских учреждений. Я знаю, Вы направили уже соответствующие письменные обращения, они будут оформлены поручениями в адрес различных ведомств, Правительства в целом. Поработайте с коллегами в Москве. Я хочу пожелать Вам успехов.

О.Николаев: Спасибо большое.

В.Путин: Удачи.

Фото kremlin.ru