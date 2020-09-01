Друзья эстафеты

Ряды партнеров пополняются

Прошло чуть больше недели с момента, когда стало ясно, что Фестиваль спорта прессы Чувашии — 82-я Республиканская легкоатлетическая эстафета газеты «Советская Чувашия» памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева все же состоится. Знаменательно, что пройдет спортивный праздник 5 сентября — в день рождения нашего великого земляка.

Несмотря на ограниченные сроки для подготовки, редакция, как и в былые годы, решила сформировать призовой фонд. Подготовка к эстафете благодаря партнерам идет полным ходом.

Одним из первых руку помощи протянул Чувашпотребсоюз, верный друг нашей газеты. Кстати, в этом году общество отмечает 100-летний юбилей. Более двух десятков лет ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗ, районные потребительские общества являются одними из лидеров потребительской кооперации России. Так, по итогам Всероссийского соревнования «За эффективное развитие отраслей деятельности» среди региональных союзов потребительских обществ за 2019 год в целом по системе Центросоюза Российской Федерации Чувашпотребсоюзу вручено свидетельство за 1-е место и переходящее знамя Центросоюза Российской Федерации. Также потребсоюз награжден орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации России» II степени.

Значительный вклад в эстафету этого года внес специализированный застройщик «ОТДЕЛФИНСТРОЙ». Как и Чувашпотребсоюз, строительная организация поддерживает эстафету не первый год, в том числе и в качестве генерального партнера.

Отдельные призы для победителей в группе «Ветераны спорта» учредил МАГАЗИН «СПОРТТОВАРЫ». Руководитель магазина Марина Аниченкова уделяет особое внимание развитию спорта и привлечению к здоровому образу жизни все возрасты населения. Так, по ее инициативе в этом году прошел семинар «Спорт и бизнес: формы успешного взаимодействия», в котором приняли участие свыше 40 человек, организованы соревнования по легкоатлетическому троеборью среди учащихся средних школ 11-12 лет. Магазин принимает участие во всех значимых спортивных мероприятиях Чебоксар и Чувашии.

Давняя дружба связывает «Советскую Чувашию» и НОТАРИАЛЬНУЮ ПАЛАТУ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. И в этом году нотариусы не изменили традициям. Вновь оказали поддержку эстафете «СЧ».

На призыв поддержать бегунов в этом году откликнулось «ЯДРИНМОЛОКО». Предприятие, кстати, и само очень часто организует различные социально значимые мероприятия. К примеру, накануне Дня знаний в ряде торговых центров столицы республики веселая «Наша Корова» поздравляла ребят с наступающим учебным годом, дарила воздушные шары, сувениры к школе, проводила шарады, конкурсы и игры.

Отдельные призы приготовили к празднику спорта медицинские учреждения, постоянные партнеры эстафеты, — МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» и ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ.

Среди новых партнеров эстафеты — ПАО «ХИМПРОМ» и АО «ЛЕНТА», которые обеспечили участников забега столь необходимыми средствами защиты — масками, перчатками и антисептическими средствами. «Благотворительность и спонсорство для нашего предприятия — не дань моде, а важная часть корпоративной культуры, — отмечает генеральный директор «Химпрома» Сергей Науман. — Внося свой вклад в обеспечение безопасности наших сограждан сегодня, мы стремимся внести свою лепту в становление уверенного и сильного завтра.

Фото Максима Васильева из архива газеты:

Кубки дожидаются победителей.