Чувашские рысаки вновь в лидерах

На днях на ипподроме Международного конноспортивного комплекса «Казань» состоялся традиционный спортивный праздник, посвященный Дню республики и 100-летию Татарской АССР, на котором вновь отличились рысаки из Чувашии.

Абсолютным победителем в заезде на призы Федерации коневодства и конного спорта Республики Татарстан стал небезызвестный конь Зов Предков РМ, которым управлял мастер-наездник, директор Республиканской спортивной школы по конному спорту Валерий Краснов. Его брат Алексей Краснов, директор Батыревской ДЮСШ-ФСК «Паттар» в заезде на 1600 м «Достояние республики» на рысаке «Победитель» занял второе место. До лидерства ему не хватило менее одной секунды. Также хороший результат показал наездник из Батыревского района Альберт Хамбиков, который в двух заездах на рысаках Обливон РМ и Кофеин занял два третьих места.

Кстати, среди рысаков можно было встретить лошадей, которые несколько недель назад боролись на Московском ипподроме за главный приз страны — Большое Дерби. Среди них Прайм Тайм СИН, который в Москве опередил Зов Предков РМ. На сей раз в резвости ему пришлось уступить нашему жеребцу.

Фото ООО «Ядринмолоко»

В лидерах заезда — наш Зов Предков РМ.