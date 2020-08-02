Парк Николаева проводит онлайн-конкурс плакатов и рисунков «Дети против террора»

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. В рамках этой даты Чебоксарский детский парк им.А.Г.Николаева объявляет онлайн-конкурс плакатов и рисунков «Дети против террора», который продлится до 4 сентября.

В день солидарности в борьбе с терроризмом не только в Беслане, но и по всей стране вспоминают жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.

На конкурс принимаются плакаты (крупноформатное изделие в виде рисунка с кратким текстом) и рисунки, выполненные в формате от А4 до А1, в любой технике рисования (масло, акварель, цветные карандаши, мелки и т.д.). Работы должны соответствовать тематике и целям конкурса.

Конкурс проводится по двум номинациям:

«Агитационный плакат»;

«Информационный рисунок».

Возрастная категория участников:

1 возрастная категория – до 6 лет;

2 возрастная категория – 7 — 10 лет;

3 возрастная категория – 11 — 14 лет.

Конкурсные работы (фотографии плакатов и рисунков) и заявки на участие (ФИО, возрастная категория, телефон, электронная почта) принимаются с 27 августа по 4 сентября 2020г. на e-mail: mirdetstva.cheb@mail.ru.

Жюри конкурса определяет победителей в каждой возрастной категории и номинации. Победители награждаются памятными дипломами. Всем участникам вручаются сертификаты. Информация о победителях будет размещена в социальных сетях Детского парка им. А.Г. Николаева.

Сертификаты участников будут направлены на электронную почту в течение 10 дней после окончания конкурса.