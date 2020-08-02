Расходы муниципалитетов пока превышают доходы

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На 1 августа в консолидированные бюджеты муниципальных районов и городских округов республики поступили доходы в сумме 12,6 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы — 4,1 млрд рублей, со снижением к уровню аналогичного периода 2019 года на 3,4%, сообщает Минфин Чувашии.
В 9 муниципальных образованиях поступление собственных налоговых и неналоговых доходов выше, чем на ту же дату в прошлом году: наибольший рост в Яльчикском (на 9,2%), Алатырском (на 6,8%), Комсомольском (на 5,8%) районах. В 16 муниципальных образованиях поступление собственных доходов ниже прошлогоднего уровня, наибольшее снижение в городах Шумерля (на 18,9%), Канаш (на 17,1%) и в Ядринском районе (на 14,7%).
Расходы консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов составили 14,5 млрд рублей, рост к уровню аналогичного периода 2019 года — на 2,4%.

Опубликовано: 27 августа 2020 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов
От скаутов к пионерам: как в Чувашии появились первые детские организации
В Чувашии большие стройки будут планировать "пятилетками"
Олег Николаев провел первое заседание правительства республики в обновленном составе
На закупку новых троллейбусов Чувашии выделят более миллиарда рублей
Величина прожиточного минимума: а что, не понижать можно было?
ТАСС: Олег Николаев пока не делал заявления об участии в выборах Главы республики

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.