Расходы муниципалитетов пока превышают доходы

На 1 августа в консолидированные бюджеты муниципальных районов и городских округов республики поступили доходы в сумме 12,6 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы — 4,1 млрд рублей, со снижением к уровню аналогичного периода 2019 года на 3,4%, сообщает Минфин Чувашии.

В 9 муниципальных образованиях поступление собственных налоговых и неналоговых доходов выше, чем на ту же дату в прошлом году: наибольший рост в Яльчикском (на 9,2%), Алатырском (на 6,8%), Комсомольском (на 5,8%) районах. В 16 муниципальных образованиях поступление собственных доходов ниже прошлогоднего уровня, наибольшее снижение в городах Шумерля (на 18,9%), Канаш (на 17,1%) и в Ядринском районе (на 14,7%).

Расходы консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов составили 14,5 млрд рублей, рост к уровню аналогичного периода 2019 года — на 2,4%.